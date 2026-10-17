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Bomberos combaten incendio en el sur de California; hay 16.000 evacuados y 6 viviendas dañadas

SAN JUAN CAPISTRANO, Calif.ornia, EE.UU. (AP) — Equipos de bomberos en el sur de California trabajaban el sábado para contener un incendio avivado por el viento que carbonizó colinas y quemó al menos seis grandes viviendas costeras, lo que provocó la evacuación de miles de personas.

Un bombero trabaja para extinguir el fuego en una casa envuelta en llamas por el incendio Norte, el viernes 16 de octubre de 2026, en San Juan Capistrano, California. (AP Foto/Jae C. Hong)
Un bombero trabaja para extinguir el fuego en una casa envuelta en llamas por el incendio Norte, el viernes 16 de octubre de 2026, en San Juan Capistrano, California. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Cientos de bomberos trabajaron toda la noche en un incendio que ardía en las colinas que se extienden entre las ciudades costeras de San Juan Capistrano y San Clemente, en el condado de Orange. En una colina panorámica popular entre los excursionistas, solo quedaba una bandera estadounidense entre el terreno calcinado.

El incendio Norte, de rápida propagación, se inició el viernes en San Clemente en medio de los vientos cálidos y fuertes de Santa Ana que lo empujaron hacia San Juan Capistrano, lo que provocó la evacuación de unos 16.000 residentes.

Fue uno de los distintos incendios ocurridos en la región, azotada por ráfagas secas y cálidas conocidas como vientos de Santa Ana, que soplan desde el interior hacia la costa. Los vientos más fuertes golpearon la zona el viernes por la tarde. Pero se esperaba que las condiciones que incrementan el riesgo de incendio se mantuvieran hasta la noche del sábado, con un aviso de calor vigente hasta las 8 de la noche del sábado en la costa de los condados de Orange y San Diego, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El incendio abarcaba poco menos de 2 kilómetros cuadrados (una milla cuadrada) y estaba contenido en un 5% el sábado, cuando los bomberos aún rociaban agua sobre los escombros humeantes de una vivienda que se quemó.

El incendio ha dañado o destruido al menos seis viviendas, algunas de ellas en laderas con amplias vistas al océano, indicaron las autoridades.

Algunas órdenes de evacuación se levantaron el sábado, pero las autoridades señalaron que la gran mayoría seguía vigente e instaron a la gente a mantenerse alejada de la zona.

“Tenemos una línea de fuego activa, tenemos viento y hay un aviso de calor vigente, así que todavía existe un riesgo; por eso pedimos a todos que cooperen, sigan nuestras recomendaciones y se mantengan fuera de esas áreas”, señaló Greg Balta, portavoz de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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