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Bombardero B-52 se estrella tras despegar de base militar de EEUU en sur de California

BASE EDWARDS DE LA FUERZA AÉREA, California, EE.UU. (AP) — Un bombardero B-52 se estrelló poco después de despegar la mañana del lunes en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el desierto de Mojave, en el sur de California, informaron las autoridades.

Los equipos de emergencia respondían después que la aeronave cayera alrededor de las 11:20 de la mañana en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, indicó el ejército en la plataforma social X. No hay información hasta ahora sobre si alguien resultó herido.

Un video del lugar mostraba una enorme columna de humo negro elevándose desde el desierto.

El Boeing B-52 Stratofortress, que por lo general es tripulado por cinco personas, es un bombardero de largo alcance que entró en servicio en 1955. Diseñado para transportar armas convencionales y nucleares, se ha utilizado en conflictos que van desde la guerra de Vietnam hasta operaciones recientes en Oriente Medio.

Edwards, la vasta base en el desierto donde Chuck Yeager rompió la barrera del sonido en 1947, está a unos 161 kilómetros (100 millas) al norte de Los Ángeles.

El incidente ocurre casi un año después que el piloto de un avión regional que volaba sobre Dakota del Norte realizara un giro brusco e inesperado para evitar una posible colisión en el aire con un bombardero militar B-52 que estaba en su trayectoria de vuelo el julio pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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