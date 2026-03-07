americateve

Bomba al borde de carretera mata a 4 y hiere a decenas en noroeste de Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Una bomba colocada al borde de una carretera y dirigida contra un vehículo policial mató a cuatro personas, entre ellas dos agentes, e hirió a cerca de dos docenas más en el inestable noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, informó la policía.

La explosión ocurrió en Wana, una ciudad de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, indicó el funcionario policial Asghar Shah.

Los fallecidos incluían a dos agentes de policía y dos transeúntes, precisó.

Ningún grupo se atribuyó de momento la autoría del ataque, pero es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). El grupo es distinto, pero aliado, del gobierno talibán de Afganistán y en los últimos años ha intensificado su campaña contra las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Pakistán ha sido testigo de un aumento de la violencia de los milicianos que ha profundizado las tensiones con Afganistán. Islamabad acusa al TTP de utilizar territorio afgano como refugio seguro desde que los talibanes afganos regresaron al poder en Kabul en 2021, una acusación que los talibanes afganos niegan.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

