Bolsonaro será dado de alta y volverá al arresto domiciliario en Brasil

Compartir en:









ARCHIVO – El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien se le permitió temporalmente salir de su arresto domiciliario para recibir tratamiento médico, sale de un hospital en Brasilia, Brasil, el 14 de septiembre de 2025. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo) AP

El doctor Brasil Caiado dijo el miércoles a los periodistas en Brasilia, la capital, que el estado de salud del exmandatario es estable y que puede volver al arresto domiciliario, a menos que surjan nuevas circunstancias.

El líder, de 71 años, ha estado hospitalizado desde el 13 de marzo por neumonía, uno de los varios problemas de salud que ha enfrentado desde que un hombre lo apuñaló en 2018, antes de ser elegido presidente.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes autorizó el martes que el expresidente regrese a su residencia tras recibir el alta del hospital debido a su delicado estado de salud, pero sostuvo en su decisión que revisará el caso en un plazo de 90 días.

Bolsonaro llevará una tobillera electrónica y no tiene permitido usar teléfonos celulares, dictaminó el juez. La policía local vigilará su casa en una comunidad cerrada, donde no se permite que los manifestantes se reúnan. Bolsonaro no tiene permitido recibir visitas, salvo de médicos y familiares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP