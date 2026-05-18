Bolsas asiáticas cotizan mixtas y el Kospi cae casi 4% mientras el petróleo continúa oscilando

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón perdía 0,6% en las operaciones matutinas, y se ubicaba en 60.433,79, borrando las ganancias iniciales que registró después de que el gobierno informó que la economía creció por segundo trimestre consecutivo entre enero y marzo, principalmente debido a un gasto de los consumidores mejor de lo esperado.
El Kospi de Corea del Sur se hundía más de 4% en las primeras operaciones y, hacia el mediodía, bajaba 3,5% y se situaba en 7.249,73. Las acciones de Samsung Electronics retrocedían 3,8% y SK Hynix caía 4%.
El S&P/ASX 200 de Australia sumaba 0,9%. El Hang Seng de Hong Kong subía 0,5%, mientras que el Composite de Shanghái retrocedía 0,3%.
En las operaciones de energía, el crudo de referencia de Estados Unidos perdía 1,36 dólares y se ubicaba en 103,02 dólares por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, bajaba 1,99 dólares a 110,11 dólares por barril.
Los precios del petróleo han estado fluctuando últimamente debido a la incertidumbre sobre cuánto tiempo estará cerrado el estrecho de Ormuz a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que impide que crucen buques petroleros con crudo. Japón, por ejemplo, importa prácticamente todo su petróleo, gran parte de él anteriormente a través del estrecho.
El periodista de The Associated Press Stan Choe contribuyó a este despacho. ___ Yuri Kageyama está en Threads como: https://www.threads.com/@yurikageyama
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP