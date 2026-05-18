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Bolsas asiáticas cotizan mixtas y el Kospi cae casi 4% mientras el petróleo continúa oscilando

TOKIO (AP) — Los precios de las acciones en los mercados de valores asiáticos mostraban resultados mixtos el martes, mientras la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con la guerra de Irán agitaba los mercados mundiales.

Una repartidora en bicicleta espera en un semáforo cerca de una pantalla electrónica que muestra el índice Nikkei de Japón en una firma de valores, el lunes 18 de mayo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
Una repartidora en bicicleta espera en un semáforo cerca de una pantalla electrónica que muestra el índice Nikkei de Japón en una firma de valores, el lunes 18 de mayo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón perdía 0,6% en las operaciones matutinas, y se ubicaba en 60.433,79, borrando las ganancias iniciales que registró después de que el gobierno informó que la economía creció por segundo trimestre consecutivo entre enero y marzo, principalmente debido a un gasto de los consumidores mejor de lo esperado.

El Kospi de Corea del Sur se hundía más de 4% en las primeras operaciones y, hacia el mediodía, bajaba 3,5% y se situaba en 7.249,73. Las acciones de Samsung Electronics retrocedían 3,8% y SK Hynix caía 4%.

El S&P/ASX 200 de Australia sumaba 0,9%. El Hang Seng de Hong Kong subía 0,5%, mientras que el Composite de Shanghái retrocedía 0,3%.

En las operaciones de energía, el crudo de referencia de Estados Unidos perdía 1,36 dólares y se ubicaba en 103,02 dólares por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, bajaba 1,99 dólares a 110,11 dólares por barril.

Los precios del petróleo han estado fluctuando últimamente debido a la incertidumbre sobre cuánto tiempo estará cerrado el estrecho de Ormuz a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que impide que crucen buques petroleros con crudo. Japón, por ejemplo, importa prácticamente todo su petróleo, gran parte de él anteriormente a través del estrecho.

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El periodista de The Associated Press Stan Choe contribuyó a este despacho. ___ Yuri Kageyama está en Threads como: https://www.threads.com/@yurikageyama

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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