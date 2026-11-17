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“La decisión es restablecer plenamente las relaciones con el país norteamericano”, dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial José Luis Gálvez.

Explicó que esto se da luego de conocerse que el presidente estadounidense Donald Trump nominó a Kara Frederick como la embajadora de Estados Unidos en el país andino ante el Senado de ese país.

Bolivia y Estados Unidos retiraron sus embajadores en 2008, luego que el gobierno del entonces presidente izquierdista Evo Morales expulsó al embajador estadounidense en La Paz por un presunto espionaje. El país del norte respondió con la misma medida.

Pero tras la asunción a la presidencia del conservador Rodrigo Paz, su administración se acercó a Washington p ara recomponer las relaciones. Desde marzo Paz formó parte del “Escudo de las Américas”, una coalición política, económica y militar de carácter regional impulsada por Washington para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.

El gobierno boliviano volvió a cooperar con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que también fue expulsada por Morales hace 18 años por presunta injerencia en asuntos internos.

El canciller boliviano Héctor Huanca dijo que también se busca un acuerdo comercial.

Los anuncios se dan después que la administración de Trump revocó las visas de varios bolivianos, entre ellos el encarcelado preventivamente y destituido fiscal general Roger Mariaca y otras autoridades judiciales y diputados, entre otros. Mariaca y su entorno cercano está siendo investigado por presunto narcotráfico. FUENTE: AP