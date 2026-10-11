Bolivia: en vigor regulación para proteger a menores cuyas madres murieron por violencia de género

La legislación de Bolivia reconoció como feminicidios los asesinatos de mujeres a causa de la violencia machista desde 2013, pero estaba pendiente de abordar la situación de los menores que quedaron huérfanos de madre y fueron recibidos por familiares o en centros de acogida, sin contar con una atención integral por parte del Estado.

El domingo, cuando se conmemora el Día de la Mujer Boliviana, el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz finalmente implementará el reglamento de una ley que fue aprobada el año pasado durante el anterior gobierno de Luis Arce, con lo cual entra en vigor la ayuda de un bono de 660 bolivianos (unos 55 dólares) para las hijas e hijos de mujeres asesinadas.

En la nación andina desde enero a septiembre 66 mujeres fueron víctimas de la violencia machista respecto a las 60 del mismo periodo del año pasado. El 75% de estos crímenes fueron perpetrados por la pareja o expareja de la víctima.

Con 155 casos registrados de manera oficial, en 2017 se produjo el pico más alto de crímenes de mujeres desde 2013, cuando Bolivia los reconoció como feminicidios. Las cifras fueron fluctuando y desde 2023 los casos anuales registrados son entre 81 y 84, según datos del Ministerio Público.

Los mismos señalan que desde 2020 hasta fines de septiembre han quedado 500 niños sin madre. Feministas y activistas de derechos humanos afirman que desde 2013 pueden ser más de 1.000.

Con la reglamentación de la ley se activará un registro de los niños que sufren esta situación, con el cual se podrá actualizar el pago del bono y otros beneficios.

“Antes de la ley no existía el seguimiento correspondiente”, dijo a The Associated Press Michelle Shaw, una de las representantes de la Asociación de Víctimas y Familiares de Feminicidios e Infanticidios de Bolivia. “Eran totalmente invisibles para el Estado”, agregó.

En la región, la nación andina sigue los pasos de los países como Argentina, Chile y Perú, entre otros países.

Desde 2019, la asociación en la que milita Shaw, la Defensoría del Pueblo, la Comunidad de Derechos Humanos y otras 60 organizaciones impulsaron la ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio. La norma se promulgó tres días antes que ingresara a la presidencia Paz, de signo conservador, el 5 de noviembre.

“Este es un gran avance para el país porque ya no serán invisibles”, dijo a la AP Mónica Baya, de la Comunidad de Derechos Humanos.

Shaw explicó que el bono irá destinado a recién nacidos y otros menores hasta los 18 años. La ayuda económica y otros beneficios se pueden extender hasta los 25 si están estudiando alguna carrera universitaria.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, explicó que los 55 dólares serán de forma provisional “mientras se sustancia el proceso" judicial por el crimen, y luego habrá "un bono definitivo una vez exista sentencia condenatoria ejecutoriada” en la justicia.

Además, el Estado brindará un paquete alimentario a los menores de cinco años, así como acceso a los servicios de salud y al sistema educativo.

FUENTE: AP