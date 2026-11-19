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El Ministerio de Defensa informó en un comunicado el traslado de Henry Richard Crespo y difundió fotografías en las que se lo ve enmanillado y acompañado por miembros de la agencia antidrogas estadounidense DEA y la policía de Bolivia.

La nota de prensa agregó que Crespo “pertenecía a la reserva activa" de la Fuerza Aérea y resaltó que cualquier actividad ilícita que haya realizado fue “de carácter personal, deslindando responsabilidad institucional”.

Crespo fue detenido a fines de agosto en la región de Santa Cruz y enviado preventivamente a una cárcel en Sucre, desde donde intentó apelar la extradición sin éxito. Posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente su extradición.

La Paz y Washington buscan restablecer relaciones luego de 18 años desde que el embajador estadounidense fue expulsado por el gobierno del entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) y Estados Unidos tomara una medida recíproca con el diplomático boliviano.

El presidente de centroderecha Rodrigo Paz, que acaba de cumplir un año en el cargo, dio un giro en la política exterior de Bolivia y se acercó a Estados Unidos.

En marzo el gobierno boliviano entregó a Estados Unidos al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que era buscado por varios países, después que fue capturado por la policía boliviana.

FUENTE: AP