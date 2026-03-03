americateve

Boletos del repechaje mundialista cuestan menos de 17 dólares en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La FIFA puso a la venta boletos con un precio máximo de 17 dólares para los repechajes intercontinentales en México que determinarán dos de las últimas plazas para el Mundial, muy por debajo de los 4.185 a 8.680 dólares que el ente rector está cobrando por la final de este año en Nueva Jersey.

Leon Bailey del Aston Villa pelea por el balón con Gabriel Gudmundsson del Leeds en el encuentro de la Liga Premier el sábado 21 de febrero del 2026. (Bruce Rollinson/PA via AP) AP

La FIFA puso a la venta las entradas el martes para los partidos del 26 y 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey, en los que participarán Bolivia, Congo, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Las entradas tienen un precio de 200 pesos mexicanos (11.30 dólares) para las semifinales del 26 de marzo y de 300 pesos (16.95 dólares) para las finales del 31 de marzo.

Jamaica jugará contra Nueva Caledonia el 26 de marzo y el ganador enfrentará a Congo el 31 de marzo por el boleto para el Mundial en Guadalajara.

En Monterrey, Bolivia se las verá contra Surinam el 26 de marzo y el ganador buscará su boleto ante Irak cinco días después.

FUENTE: AP

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

