Boletos del repechaje mundialista cuestan menos de 17 dólares en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La FIFA puso a la venta boletos con un precio máximo de 17 dólares para los repechajes intercontinentales en México que determinarán dos de las últimas plazas para el Mundial, muy por debajo de los 4.185 a 8.680 dólares que el ente rector está cobrando por la final de este año en Nueva Jersey.