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Boca Juniors pierde a su arquero Marchesín para el resto del año por lesión

BUENOS AIRES (AP) — El arquero de Boca Juniors Agustín Marchesín sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla y será baja para lo que resta del año.

El club argentino informó el miércoles en un comunicado que el guardameta de 38 años presenta “una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”, por la que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

Como este tipo de dolencias demandan una recuperación de entre seis y ocho meses, Boca ya no podrá contar con el arquero en lo que resta de la temporada, que tiene a la Copa Libertadores como su principal objetivo deportivo.

La lesión se produjo a los ocho minutos del partido que Boca le ganó 3-0 a Barcelona de Guayaquil el martes en el estadio La Bombonera de Buenos Aires por la segunda fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Marchesín hizo un mal movimiento con la rodilla en una jugada ofensiva del rival y abandonó el campo de juego entre lágrimas.

“Nos queda el sabor amargo por la lesión de Agustín. Era difícil seguir el partido así, por suerte lo pudimos sacar adelante", expresó el capitán de Boca, Leandro Paredes, tras la victoria. "Ojalá que tenga una pronta recuperación y pueda estar rápido con nosotros”.

Boca perdió a su arquero titular justo en la antesala al clásico ante River Plate el domingo por la liga argentina. El juvenil Fernando Brey, quien ingresó en su reemplazo ante Barcelona, defenderá el arco a partir de ahora.

El reglamento de CONMEBOL le permite a Boca contratar a otro arquero, pero las opciones son limitadas, ya que sólo podría fichar a un futbolista argentino porque no cuenta con cupo de extranjero disponible. Al mismo tiempo, el elegido debería estar atajando en un club argentino dado que la ventana internacional de transferencias está cerrada.

Si Brey no responde a la exigencia, Boca probablemente aguarde al receso por el Mundial para contratar a un nuevo arquero.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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