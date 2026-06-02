Blue Origin dice que explosión de cohete no dañó tanques de combustible ni la plataforma

Clave para el programa lunar Artemis de la NASA, el enorme cohete New Glenn de la compañía explotó durante una prueba de encendido de motores en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Una torre pararrayos y el transportador-erector utilizado para trasladar y elevar el cohete quedaron destruidos en la explosión, que envió ondas de choque a través del estado.

El director ejecutivo, Dave Limp, señaló que los tanques de metano, hidrógeno y oxígeno parecen estar en buen estado. El tanque de agua también está bien y la torre de soporte sigue en pie y puede repararse en el lugar. Un propulsor y otras piezas del cohete almacenadas cerca no sufrieron daños.

En general, esto fue “una especie de buena noticia”, manifestó Limp en una actualización en X, y añadió: “Volaremos de nuevo antes de que termine este año”.

La NASA otorgó un contrato por cientos de millones de dólares a Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, apenas dos días antes del accidente, al elegir cohetes New Glenn para lanzar un par de vehículos exploradores a la Luna antes de la llegada de los primeros caminantes lunares de Artemis, quienes los conducirán. New Glenn también es necesario para lanzar el módulo de alunizaje Blue Moon de la compañía, que se utilizará para llevar astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

La NASA apunta a 2028 como fecha temprana para el primer alunizaje de astronautas desde el Apolo 17 en 1972.

La agencia espacial “hará todo lo que pueda” para que la plataforma vuelva a estar operativa lo antes posible “sin dejar de estar extremadamente enfocada en avanzar con el módulo de alunizaje”, expresó el administrador Jared Isaacman a través de X.

La línea de cohetes reutilizables New Glenn de Blue Origin —nombrada en honor de John Glenn, el primer estadounidense en órbita— se ha lanzado solo tres veces. No es ni de lejos tan grande como Starship de SpaceX, que está realizando vuelos de prueba hasta los límites del espacio desde Texas. La NASA ha encargado Starships, además de módulos de alunizaje Blue Moon, para llevar a los astronautas de Artemis a la superficie lunar en los próximos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP