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Bills firman al exala defensiva de los Chiefs Mike Danna por un año

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los Bills de Buffalo firmaron al apoyador agente libre Mike Danna con un contrato de un año el lunes, cubriendo un papel clave de profundidad en una defensa con nueva apariencia.

ARCHIVO - Foto del 27 de octubre del 2025, el defensive end de los Chiefs de Kansas City Mike Dana observa el marcador en el encuentro ante los Commanders de Washington. (AP Foto/Reed Hoffmann, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 27 de octubre del 2025, el defensive end de los Chiefs de Kansas City Mike Dana observa el marcador en el encuentro ante los Commanders de Washington. (AP Foto/Reed Hoffmann, Archivo) AP

Danna es dos veces campeón del Super Bowl y pasó las seis temporadas anteriores con los Chiefs de Kansas City. Con 1,88 metros de estatura y 117 kilos, jugó como ala defensiva con los Chiefs, pero se perfila para desempeñar un rol de apoyador externo en Buffalo.

Los Bills están haciendo la transición a un esquema defensivo 3-4 bajo el nuevo entrenador en jefe Joe Brady y el nuevo coordinador Jim Leonhard.

Kansas City seleccionó al jugador de 28 años en la quinta ronda del draft de 2020 procedente de Central Michigan. Danna suma 21,5 capturas y seis balones sueltos forzados en 87 partidos de su carrera, incluidos 49 como titular.

Se espera que Danna compita por un puesto como suplente detrás de los titulares Bradley Chubb y Greg Rousseau. Buffalo utilizó el mes pasado su selección más alta en el draft, la número 35 en general, para elegir al cazamariscales por el borde de Clemson T.J. Parker.

En un movimiento correspondiente, Buffalo dejó en libertad al esquinero MJ Devonshire, quien fue firmado por el equipo en enero.

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