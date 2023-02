Biden ve economía resplandeciente; republicanos, tinieblas

Associated Press

Ninguno de los bandos comprende cabalmente el estado de la economía.

Un grupo de expertos lee los datos y dice que hay una recesión en el horizonte. Otro grupo se enfoca en un conjunto distinto de cifras y ve motivos para el júbilo. Es un momento desorientador.

Biden puede festejar la baja tasa de desempleo al tiempo que los republicanos deploran la inflación peligrosamente alta.

“Es la mejor de las épocas y la peor de las épocas para la economía estadounidense, para tomar prestada una frase”, comenta Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. “La economía está repleta de contradicciones en su brega por superar los tremendos golpes de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania”.

Zandi prevé que la economía estadounidense “esquivará” una recesión este año, aunque muchos economistas creen que habrá una caída.

Gus Faucher, economista jefe de PNC Financial Services, cree que la probabilidad de una recesión este año es del 60%, pero que será “leve” porque “la escasez de mano de obra limitará los despidos, Las cuentas de resultados del consumo están en un muy buen estado y el sistema bancario es sólido”.

La mayoría de la gente en Estados Unidos da por sentado que el país ya está en recesión, pero personalmente se sienten bien.

Apenas el 24% considera que la economía nacional se encuentra bien y el 76% dice que las condiciones son malas, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Al mismo tiempo, el 57% dice que su situación personal es buena.

La fuerza económica crucial en estos momentos es la Reserva Federal (Fed), el banco central de la nación, que tiene la misión de mantener los precios estables y la inflación alrededor del 2%. Los precios al consumidor aumentaron 6,5% el año pasado. Para bajar la inflación, la Fed ha tratado de frenar el empleo y el crecimiento, elevando su tasa de interés de referencia a lo largo del año pasado. Cuando Biden pronunció el discurso Estado de la Unión en 2022, la tasa de la Fed era casi cero. Ahora supera el 4,5%, el aumento más rápido en cuatro décadas y el presidente del banco central, Jerome Powell, declaró el miércoles que probablemente seguirá aumentando.

“Sin estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie”, agregó Powell a la prensa después de la reunión más reciente de la junta de la Fed.

El aumento de la tasa de la Fed indica un cambio de 180 grados en el funcionamiento de la economía.

Desde la crisis financiera de 2008, el banco central mantenía la tasa referente en sus niveles históricos más bajos. Esto facilitaba el surgimiento de nuevas empresas tecnológicas, porque el dinero barato significaba que los inversionistas esperaban que se enfocaran en el crecimiento en lugar de las ganancias. Los consumidores se acostumbraron a las hipotecas y créditos para automotores con intereses históricamente bajos.

El salto de la tasa el año pasado produjo un giro repentino. Cayeron las bolsas. Las acciones tecnológicas destacadas como Google y Microsoft anunciaron despidos. Mientras las fábricas de chips para computadoras construían nuevas plantas y elogiaban las medidas de Biden, la economía mundial viraba de la escasez de semiconductores al exceso de oferta. Las tasas hipotecarias saltaron al 7% antes de bajar al 6% la semana pasada. El aumento significó que los pagos mensuales se volvieran inaccesibles para los que aspiraban a comprar vivienda, obligándolos a seguir alquilando.

Glenn Kelman, CEO de la inmobiliaria Redfin, nota que el mercado de la vivienda está más fuerte de lo que muchos preveían, pero los años de tasas bajas agravaron la desigualdad generacional. Los de la generación de la posguerra (o “boomers”) se enriquecieron al aumentar el valor de sus propiedades, pero las tasas dieron el salto cuando los millennials quisieron comprar y hallaron que los precios estaban fuera de su alcance.

“Hace una generación, los boomers poseían el 21% de la riqueza estadounidense”, añade Kelman. “Para los millennials, la cifra es el 7%. Siguen afuera, mirando hacia adentro”.

Aunque Biden dice que su misión es dar a los estadounidenses una sensación de confianza, el reto que enfrenta es el de una economía con pocas certezas.

En 2020, cuando comenzó la pandemia, la ayuda del gobierno era tal que una caída del mercado financiero se convirtió en un alza. En 2021, Biden trató de asegurarle al país que el aumento de los precios era un inconveniente pasajero, pero descubrió que la percepción general de sus dos primeros años de presidencia estaba definida por la inflación. Se preveía que el alza de las tasas de interés provocaría despidos y aumento del desempleo, pero la solidez de la contratación es señal de que la economía sigue aferrada a las expectativas tradicionales.

El reto económico para Biden podría ser que nadie sabe qué sucederá.

“Estamos en un ambiente de mucha incertidumbre”, destaca Gregory Draco, economista jefe de EY-Parthenon. “Las señales contradictorias que seguimos recibiendo dificultan enormemente obtener un cuadro preciso”.

