Biden acude a examen médico de rutina

Muchas personas, incluso demócratas, han expresado reservas acerca de que Biden busque un segundo mandato en 2024. Solo 37% de los demócratas dice que Biden debería buscar la reelección, según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En general, el 22% de los estadounidenses opina que debería volver a postularse.