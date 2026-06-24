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Betts conecta su jonrón 300 en apoyo a Ohtani y Dodgers barren a Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Mookie Betts respaldó a Shohei Ohtani con el jonrón número 300 de su carrera, tres hits y una defensa impecable, mientras los Dodgefrs de Los Ángeles completaron una barrida de tres juegos sobre los Mellizos de Minnesota con una victoria 4-3 la noche del miércoles.

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra el jonrón 300 de su carrera mientras corre las bases en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 24 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn)
Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra el jonrón 300 de su carrera mientras corre las bases en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 24 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Ohtani se ayudó a sí mismo con un sencillo productor para encender una tercera entrada de tres carreras contra el abridor de los Mellizos, Joe Ryan, después de que la superestrella de doble función se viera abajo tras una segunda entrada de tres anotaciones.

Max Muncy y Alex Call impulsaron las carreras del empate y de la ventaja ante Ryan para los Dodgers, líderes de las Grandes Ligas, y Tanner Scott lanzó la novena entrada para su 11mo salvamento.

Betts, quien ganó seis Guantes de Oro como jardinero derecho antes de convertirse en el campocorto titular, atrapó un rodado por el centro y, desequilibrado, hizo un tiro certero a la primera base para retirar a Ryan Kreidler y terminar la cuarta entrada con corredores en segunda y tercera. Más tarde, Betts realizó una atrapada deslizándose ante un rodado de Royce Lewis para conseguir el último out de la sexta entrada.

Con el sensacional Ohtani (8-2) en la lomita y los Mellizos respondiendo con su as Ryan (5-4), Target Field se llenó con una asistencia anunciada de 39.853 personas y el primer lleno de la temporada.

Ohtani completó seis entradas, en las que permitió cinco hits y tres bases por bolas, y ponchó a ocho. Aunque fue su tercera apertura consecutiva en la que permitió tres o más carreras, después de haber cedido dos o menos en cada una de sus primeras 10 salidas, Ohtani se afirmó tras el déficit de 3-1. Ponchó a los tres bateadores en la tercera y retiró a sus últimos siete rivales.

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