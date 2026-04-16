Bernardo Silva dejará el Man City al final de la temporada

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Bernardo Silva del Manchester City despeja el balón durante el partido con Chelsea, el domingo 12 de abril de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

El internacional portugués es uno de los futbolistas más laureados en la historia del City, con 15 títulos importantes, incluyendo seis consagraciones en la Liga Premier y una Liga de Campeones.

“Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre atesoraré en mi corazón”, Bernardo escribió en una carta a los aficionados del City el jueves.

El mediocampista, de 31 años, llegó procedente de Mónaco en 2017. Suma 451 apariciones en nueve años y fue el capitán del equipo esta temporada. Levantó la Copa de la Liga inglesa en el Estadio de Wembley el mes pasado y todavía podría ganar la Premier y la Copa FA el próximo mes.

Pasará a la historia entre las grandes figuras recientes del club, como Vincent Kompany, Yaya Touré, David Silva, Sergio Agüero y Kevin De Bruyne.

“En resumen, será recordado con justicia tanto como uno de los mejores jugadores del City como uno de los más populares de todos los tiempos”, señaló el City.

Bernardo comentó su salida en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Cuando llegué hace 9 años, perseguía el sueño de un niño pequeño: querer triunfar en la vida, querer lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás habría esperado”, indicó. El City informó que rendirá “un homenaje y una despedida a la altura a un maravilloso servidor” al final de la temporada. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP