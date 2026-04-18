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Bengals adquieren a Dexter Lawrence de los Giants por el 10mo pick, según fuentes AP

Los Bengals de Cincinnati adquirieron al tackle defensivo tres veces Pro Bowl Dexter Lawrence procedente de los Giants de Nueva York a cambio de la décima selección global del draft de la NFL de la próxima semana, le informaron el sábado a The Associated Press dos personas con conocimiento del canje.

ARCHIVO - En foto del 28 de septiembre del 2025 el tackle defensivo de los Giants de Nueva York Dexter Lawrence regresa una intercepción en el encuentro ante los Chargers de Los Ángeles. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo)
ARCHIVO - En foto del 28 de septiembre del 2025 el tackle defensivo de los Giants de Nueva York Dexter Lawrence regresa una intercepción en el encuentro ante los Chargers de Los Ángeles. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo) AP

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque el acuerdo está pendiente de un examen físico.

Los Giants ahora tienen la quinta y la décima selección en la primera ronda. Encaran su primer draft bajo el nuevo entrenador John Harbaugh después de terminar 4-13 la temporada pasada.

Los Bengals pagaron un precio elevado por Lawrence, de 28 años, quien pidió ser traspasado porque quería un nuevo contrato. Está a mitad de una extensión de 4 años y 90 millones de dólares firmada en 2023.

Salvo que haya un canje, será la primera vez que Cincinnati no tenga una selección de primera ronda desde 1989, cuando los Bengals traspasaron la penúltima selección del draft (la número 27) a Atlanta a cambio de una selección de segunda ronda (la número 35), una de cuarta (la número 89) y una de décima (la número 256).

Lawrence, de 1,93 metros y 154 kilos, logró un récord personal de nueve capturas en 2024, pero la temporada pasada apenas registró media captura. Fue seleccionado al Pro Bowl de 2022 a 2024 y fue elegido All-Pro del segundo equipo por The Associated Press en 2022 y 2023.

Los Bengals se ubicaron cerca del fondo en varias categorías defensivas la campaña pasada. Fueron 31ros en yardas permitidas, 30mos en puntos permitidos y 30mos contra la carrera.

Con Joe Burrow, Ja'Marr Chase y Tee Higgins al frente de una ofensiva dinámica, mejorar la defensa era imprescindible en esta temporada baja. Lawrence le da a Cincinnati una estrella probada en el centro de la línea defensiva, aunque el costo fue alto.

Los Giants serán el 22do equipo en la era moderna del draft (desde 1967) en tener dos selecciones entre las 10 primeras, y el quinto en los últimos cinco años. Lo hicieron en 2022 con Kayvon Thibodeaux (quinto) y Evan Neal (séptimo). Los Bears eligieron a Caleb Williams primero y a Rome Odunze noveno en 2024. Los Texans seleccionaron a C.J. Stroud segundo y a Will Anderson Jr. tercero en 2023. Los Jets obtuvieron a Sauce Gardner cuarto y a Garrett Wilson décimo en 2022.

El gerente general de los Giants, Joe Schoen, dijo el martes que el equipo estaba teniendo conversaciones productivas con el entorno de Lawrence.

2Nos gustaría que Dexter estuviera aquí, y en algún momento llegaremos a una resolución, sea la que sea", indicó Schoen. “Veremos. Pero las conversaciones han sido realmente buenas, han sido productivas y veremos qué pasa más adelante”.

Pero tener dos selecciones entre las 10 primeras era demasiado bueno como para dejarlo pasar.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP Josh Dubow y los redactores deportivos de AP Joe Reedy y Stephen Whyno contribuyeron.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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