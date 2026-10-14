Beneficiarios del Seguro Social en EEUU recibirán aumento del 3,6%: un promedio de 75 dólares al mes

ARCHIVO - Una tarjeta de Seguro Social se muestra el 12 de octubre de 2021 en Tigard, Oregon. (Foto AP/Jenny Kane, Archivo) AP

El ajuste se traduce en 75 dólares adicionales al mes para las casi 72 millones de personas que reciben prestaciones mensuales del Seguro Social y para unos 7,3 millones de beneficiarios que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario.

El anuncio llega mientras la inflación añade presión a los presupuestos de los hogares y de las empresas, y a semanas de las elecciones de mitad de mandato.

El ajuste por costo de vida, o COLA por sus siglas en inglés, para jubilados y beneficiarios con discapacidad se financia con impuestos sobre la nómina recaudados a los trabajadores y sus empleadores, hasta un determinado salario anual. Ese tope aumentará a 192.300 dólares en 2027, desde 184.500 dólares en 2026.

El comisionado de la agencia, Frank Bisignano, señaló en un comunicado que el ajuste dará a los beneficiarios “mayor estabilidad financiera”.

Algunos adultos mayores sienten que el incremento es una gota en el océano, mientras la inflación erosiona los ahorros mensuales. El gobierno informó el miércoles que la inflación se aceleró el mes pasado: el índice de precios al consumidor subió 3,7% en septiembre en comparación con hace un año, y los precios de la gasolina se dispararon tras la reanudación de los combates entre Estados Unidos e Irán.

Nancy Altman, presidenta del grupo de defensa Social Security Works, afirmó que los datos más recientes de inflación muestran que “por importante que sea el COLA del Seguro Social, no está siguiendo el ritmo de los precios”.

Lorrie Ufkin, una jubilada de 71 años que vive a las afueras de Rochester, Minnesota, dijo que el COLA no hará mella en sus costos de atención médica, que aumentarán después de que la administración Trump concluya a fin de año un programa temporal de subsidio de Medicare Parte D que ha ayudado a compensar el costo del seguro médico. Ufkin ya espera que el costo de sus pólizas y de los medicamentos suban, aunque los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han proyectado un aumento moderado para la mayoría de las personas.

El COLA “ni siquiera alcanza para lo que van a hacer con los cambios a Medicare”, Ufkin le dijo a The Associated Press.

Comentó que uno de los medicamentos que tanto ella como su esposo toman pasará de 11 dólares al mes por cada receta a 200 dólares mensuales, después de cambios impulsados por la administración republicana en los programas de atención médica para los adultos mayores. Señaló que eso fue “catastrófico”.

Grupos de defensa de las personas mayores dicen que el COLA es un fuerte recordatorio de las estrecheces financieras de muchos ancianos.

La directora general de AARP, la doctora Myechia Minter-Jordan, expresó: “En este momento hay mucho en juego financieramente para los estadounidenses mayores: uno de cada cinco no tiene ahorros para la jubilación, y este año más personas se sienten financieramente inseguras que el año pasado. Eso hace que el ajuste por costo de vida del Seguro Social sea de importancia crítica”.

Jaime Jakubczak, un residente de 68 años de Buffalo, Nueva York, que se jubiló anticipadamente a los 55, recientemente volvió a trabajar para llegar a fin de mes, específicamente para poder afrontar el aumento de los impuestos a la propiedad. Dijo que el COLA es insuficiente porque queda neutralizado por la alta inflación y por un aumento propuesto del 3,9% en el impuesto a la propiedad en su localidad.

Jakubczak calificó el ajuste por costo de vida del 3,6% como “una miseria”, dado lo altos que se han vuelto los precios de los alimentos, la atención médica y la gasolina en todo el país.

“Íbamos avanzando un poco con el COLA basado en la inflación, pero la inflación es tan alta que no compensa lo que es nuestro ajuste del COLA”, señaló.

La mayoría de los adultos mayores cree que el COLA no está siguiendo adecuadamente el ritmo de la inflación, según una encuesta de AARP de septiembre. Esa encuesta encontró que cerca de tres cuartas partes de las personas de 50 años o más no estaban de acuerdo con la idea de que un COLA del 3,5% en 2027 sería suficiente para mantenerse al día con el aumento de los precios.

El Seguro Social enfrenta un déficit de financiamiento inminente

La Administración del Seguro Social enfrenta una fecha de quiebra inminente si el Congreso no aborda un déficit de financiamiento.

El informe de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare de junio de 2026 indica que los fondos fiduciarios combinados del Seguro Social —que cubren a los beneficiarios por vejez y discapacidad— no podrán pagar las prestaciones completas a partir de 2034. Después de eso, los ingresos entrantes cubrirían alrededor del 83% de las prestaciones programadas.

Aunque no se ha aprobado una solución permanente por ley para reforzar el programa de prestaciones, legisladores en el Capitolio han pedido nuevas medidas para reponer los fondos fiduciarios.

Los senadores Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, y Bernie Moreno, republicano por Ohio, propusieron en junio eliminar el tope del impuesto sobre la nómina del Seguro Social, que es el monto máximo de ingresos sujeto a impuestos. Tratar todos los ingresos de la misma manera “generaría ingresos sustanciales que extenderían la solvencia del Seguro Social por otra generación”, escribieron en The New York Times.

La medida es controvertida porque los republicanos tradicionalmente han criticado los llamados a aumentar los impuestos a los ricos.

La Fundación Peterson estima que eliminar el tope del impuesto sobre la nómina añadiría aproximadamente 3 billones de dólares al programa durante los próximos 10 años.

Tanto la administración del presidente Donald Trump como la administración del entonces presidente Joe Biden promulgaron nuevas prestaciones para jubilados, lo que mejoró sus finanzas, pero al mismo tiempo aceleró la insolvencia del programa de prestaciones por vejez.

La administración Trump, como parte del proyecto de ley republicano de impuestos y gasto, otorgó una deducción fiscal temporal para las personas de 65 años o más, que se aplica a todos los ingresos, no solo al Seguro Social. Pero entre quienes no pueden reclamar la deducción están los adultos mayores de menores ingresos que ya no pagan impuestos sobre el Seguro Social, quienes optan por reclamar sus prestaciones antes de cumplir 65 años y quienes superan un umbral de ingresos definido.

Además, el expresidente Biden derogó en 2024 dos políticas federales —la Disposición de Eliminación por Ganancias Inesperadas (Windfall Elimination Provision) y la Compensación de Pensión Gubernamental (Government Pension Offset)— que anteriormente limitaban los pagos del Seguro Social para aproximadamente 2,8 millones de personas, incluidos en gran medida extrabajadores del sector público.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP