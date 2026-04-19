Ben Shelton se consagra en Múnich tras vencer a Cobolli en sets corridos

La consagración de Shelton, sexto en el ranking mundial, le convirtió en el primer hombre estadounidense que atrapa un título en superficie de arcilla en un torneo superior a la categoría 250 del circuito desde que Andre Agassi obtuvo el cetro del Masters 1000 de Roma en 2002.
Shelton perdió la final de Múnich ante Alexander Zverev en 2025 y estaba decidido a no permitir que volviera a ocurrir en el torneo ATP 500.
El jugador de 23 años, originario de Atlanta, conectó cuatro aces y salvó todos los puntos de quiebre que enfrentó (seis), mientras que convirtió tres de los suyos para vencer a Cobolli, 16to del escalafón, en 1 hora y media.
Fue el quinto título de su carrera para el estadounidense, y el segundo sobre arcilla.
“Tengo grandes ambiciones sobre tierra batida”, dijo Shelton.“Es una superficie en la que quiero mejorar cada año. Poco a poco se está convirtiendo en una de mis superficies favoritas para jugar”.
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP