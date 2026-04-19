americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ben Shelton se consagra en Múnich tras vencer a Cobolli en sets corridos

MÚNICH (AP) — Ben Shelton se recuperó de la decepción del año pasado al derrotar el domingo a Flavio Cobolli por 6-2, 7-5 para proclamarse campeón del Abierto de Múnich el domingo.

Ben Shelton celebra con el trofeo de campeón tras vencer a Flavio Cobolli en la final del Abierto de Múnich, el domingo 19 de abril de 2026.(Sven Hoppe/dpa vía AP)
Ben Shelton celebra con el trofeo de campeón tras vencer a Flavio Cobolli en la final del Abierto de Múnich, el domingo 19 de abril de 2026.(Sven Hoppe/dpa vía AP) AP

La consagración de Shelton, sexto en el ranking mundial, le convirtió en el primer hombre estadounidense que atrapa un título en superficie de arcilla en un torneo superior a la categoría 250 del circuito desde que Andre Agassi obtuvo el cetro del Masters 1000 de Roma en 2002.

Shelton perdió la final de Múnich ante Alexander Zverev en 2025 y estaba decidido a no permitir que volviera a ocurrir en el torneo ATP 500.

El jugador de 23 años, originario de Atlanta, conectó cuatro aces y salvó todos los puntos de quiebre que enfrentó (seis), mientras que convirtió tres de los suyos para vencer a Cobolli, 16to del escalafón, en 1 hora y media.

Fue el quinto título de su carrera para el estadounidense, y el segundo sobre arcilla.

“Tengo grandes ambiciones sobre tierra batida”, dijo Shelton.“Es una superficie en la que quiero mejorar cada año. Poco a poco se está convirtiendo en una de mis superficies favoritas para jugar”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Destacados del día

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

Trump asegura que muy pronto la fuerza militar de EE.UU. traerá un nuevo amanecer para Cuba

Trump asegura que "muy pronto" la fuerza militar de EE.UU. traerá "un nuevo amanecer para Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter