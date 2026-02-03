americateve

Beltrán llevará gorra de Mets en placa del Salón de la Fama. Jones, de Bravos, y Kent, de Gigantes

COOPERSTOWN, Nueva York, EE.UU. (AP) — Carlos Beltrán tendrá una gorra de los Mets de Nueva York en su placa del Salón de la Fama, Andruw Jones llevará el logo de los Bravos de Atlanta y Jeff Kent lucirá una insignia de los Gigantes de San Francisco.

Carlos Beltrán de los Mets de Nueva York conecta un jonrón ante los Filis de Filadelfia, el 16 de septiembre de 2007, en Nueva York. (AP Foto/Kathy Willens) AP

El salón anunció sus decisiones el martes, dos semanas después de que Beltrán y Jones fueran elegidos por la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Kent fue votado a Cooperstown en diciembre por el comité de la era contemporánea.

Las exaltaciones se llevarán a cabo el 26 de julio.

Beltrán, un jardinero central que fue nueve veces All-Star, bateó para .279 con 435 jonrones y 1.587 carreras impulsadas a lo largo de 20 temporadas con Kansas City (1999-2004), Houston (2004, '17), los Mets (2005-11), San Francisco (2011), San Luis (2012-13), los Yankees de Nueva York (2014-16) y Texas (2016). Obtuvo cinco selecciones al All-Star y tres Guantes de Oro con los Mets.

“Con los Mets, experimenté mi mayor crecimiento y éxito individual. Me honra que mi placa del Salón de la Fama lleve el logotipo de los Mets”, dijo Beltrán en un comunicado emitido por el Salón.

Jones bateó para .254 con 434 jonrones, 1.289 carreras impulsadas y 152 bases robadas en 17 temporadas con Atlanta (1996-2007), los Dodgers de Los Ángeles (2008), Texas (2009), los Medias Blancas de Chicago (2010) y los Yankees (2011-12). El jardinero central terminó su carrera con los Tohoku Rakuten Golden Eagles de la Liga del Pacífico de Japón de 2013-14. Obtuvo sus cinco selecciones al All-Star y sus 10 Guantes de Oro con los Bravos.

“Los Bravos fueron el equipo que me dio mi primera oportunidad de perseguir el sueño que quería desde que era un niño. Estoy orgulloso de llevar la 'A' en mi placa”, indicó Jones.

Kent, un segunda base que fue cinco veces All-Star, bateó para .290 con 377 jonrones y 1.518 carreras impulsadas a lo largo de 17 temporadas con Toronto (1992), los Mets de Nueva York (1992-96), Cleveland (1996), San Francisco (1997-2002), Houston (2003-04) y los Dodgers de Los Ángeles (2005-08). Sus seis temporadas con los Gigantes fueron las más largas con un equipo de las mayores.

“Cada una de las paradas a lo largo de mi carrera fue importante para mí, pero fue con los Gigantes donde tuve más éxito y pasé más tiempo durante mi carrera”, señaló Kent.

