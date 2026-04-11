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Bayern Múnich se acerca al título de la Bundesliga sin jugar tras derrota del Dortmund

BERLÍN (AP) — Bayern Múnich quedó un paso más cerca del título de la Bundesliga incluso antes de jugar el sábado, después de que el Bayer Leverkusen derrotó el sábado 1-0 al Borussia Dortmund, que es segundo de la clasificación.

Robert Andrich del Bayern Leverkusen celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Dortmund el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Martin Meissner)
Robert Andrich del Bayern Leverkusen celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Dortmund el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Bayern está en condiciones de ampliar a 12 puntos su ventaja sobre el Dortmund más tarde con una victoria ante el St. Pauli, amenazado por el descenso, con cinco jornadas más por disputarse.

Bayern, con 100 goles, también parece encaminado a romper su récord de goles en una temporada de la Bundesliga, de 101, establecido en 1971-72 por un equipo en el que figuraban Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

Dortmund descarrilado, Schlotterbeck abucheado

Leverkusen puso fin a la racha de cuatro victorias seguidas del Dortmund y le dio a Bayern una advertencia antes de que se enfrenten en las semifinales de la Copa de Alemania el 22 de abril.

Hubo silbidos para el defensor de Dortmund Nico Schlotterbeck antes y durante el partido, después de que se anunciara el viernes la extensión de su contrato. Al parecer, los aficionados de Dortmund estaban molestos porque las negociaciones se prolongaron tanto y por un reporte de un tabloide según el cual el nuevo acuerdo incluye una cláusula de rescisión vigente a partir de este verano en el caso de que lo busquen el Bayern y Real Madrid.

Dortmund empezó bien y tuvo más posesión, pero una pérdida de balón cuando Robert Andrich aprovechó un pase suelto de Ramy Bensebaini hacia Fabio Silva que derivó en el único gol, a los 42 minutos.

Fue suficiente para que Leverkusen subiera al quinto puesto, a un punto del Stuttgart, que ocupa la última plaza de clasificación a la Liga de Campeones. Stuttgart recibe el domingo al Hamburger SV.

Leipzig consolida el tercer puesto

Yan Diomande anotó sobre el final para que Leipzig venciera 1-0 al Borussia Mönchengladbach y asegurar que terminará el fin de semana entre los cuatro primeros.

Leipzig se colocó tres puntos por encima de Stuttgart, al que superaba por diferencia de goles.

Otra derrota para Wolfsburg

Wolfsburg parece encaminarse hacia la segunda división tras perder en casa 2-1 ante Eintracht Frankfurt.

Oscar Höjlund y Arnaud Kalimuendo marcaron en la primera mitad para los visitantes, para propinarle a Wolfsburg su tercera derrota consecutiva y ampliar a 12 partidos su racha sin ganar.

Wolfsburg, que está en la Bundesliga desde 1997, se mantuvo penúltimo, a seis puntos de la salvación y potencialmente a siete cuando Colonia reciba el domingo al Werder Bremen.

El colista Heidenheim reforzó sus escasas esperanzas de permanencia con una victoria en casa por 3-1 sobre Union Berlin.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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