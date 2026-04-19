americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bayern Múnich asegura otro título de la Bundesliga con triunfo 4-2 ante Stuttgart

El Bayern Múnich certificó otro título de la Bundesliga al imponerse el domingo con facilidad 4-2 ante Stuttgart, proclamándose campeón cuando restan cuatro fechas por disputar.

Harry Kane del Bayern Múnich durante el partido contra Stuttgart en la Bundesliga, el domingo 19 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader) AP
Los jugadores del Bayern Múnich celebran tras coronarse campeones de la Bundesliga con la victoria 4-2 ante Stuttgart, el domingo 19 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Harry Kane anotó su 32do gol de liga de la temporada tras ingresar como suplente en el segundo tiempo. El Bayern pudo haber ganado con un marcador mucho más abultada ante la desbordada defensa de Stuttgart.

La victoria dejó al Bayern con una ventaja inalcanzable de 15 puntos sobre el Borussia Dortmund, segundo clasificado en la liga alemana.

Es el 35to campeonato alemán del Bayern, ampliando su récord, incluido el primero para el club en 1932. Todos los demás títulos llegaron después de la creación de la Bundesliga en 1963.

Stuttgart se adelantó en el marcador mediante el gol de Chris Führich a los 21 minutos, pero Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies respondieron por Bayern al anotar en un lapso de seis minutos en la primera mitad.

El jugador español Chema marcó un espectacular segundo gol para Stuttgart a los 88.

___

Deja tu comentario

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter