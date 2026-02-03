Bayer Leverkusen vence a St. Pauli y avanza a semifinales de la Copa de Alemania

Compartir en:









Jonas Hofmann celebrat tras anotar un gol para el Bayer Leverkusen ante St. Pauli en los cuartos de final de la Copa de Alemania, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Martin Terrier anotó desde el borde del área a los 32 minutos, Patrik Schick remató de volea al segundo palo para duplicar la ventaja a los 63 y Jonas Hofmann añadió el tercero tras un contraataque en el tiempo de descuento.

Leverkusen conquistó la copa en la temporada 2023-24 como parte de su marcha invicta en la campaña alemana, y perdió en las semifinales la temporada pasada.

El campeón defensor Stuttgart visita al Holstein Kiel de la segunda división en el segundo cuarto de final el miércoles.

Los otros dos son la próxima semana: Hertha Berlín de segunda división contra Friburgo y Bayern Múnich frente a Leipzig.

