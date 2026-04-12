americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Basallo pega jonrón de 2 carreras, Alonso impulsa dos anotaciones y Orioles vencen 6-2 a Gigantes

BALTIMORE (AP) — El dominicano Samuel Basallo conectó un jonrón de dos carreras, Pete Alonso también impulsó dos anotaciones y los Orioles de Baltimore derrotaron el domingo 6-2 a los Giants de San Francisco.

El dominicano de los Orioles de Baltimore Samuel Basallo batea un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante los Gigantes de San Francisco el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El dominicano de los Orioles de Baltimore Samuel Basallo batea un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante los Gigantes de San Francisco el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Baltimore ha ganado cinco de seis juegos y se colocó por encima del .500 por primera vez desde su victoria del día inaugural.

Casey Schmitt pegó un cuadrangular que rebotó en el poste de foul del jardín izquierdo en la novena entrada, como parte de los tres imparables de los Gigantes, que perdieron dos de tres ante los Orioles.

El abridor de Baltimore Cade Povich (1-0) retiró a los primeros 12 bateadores que enfrentó y permitió una carrera en 6 2/3 entradas el día que cumplió 26 años. El zurdo toleró cinco hits, no otorgó bases por bolas y ponchó a cinco.

Basallo envió el sinker de Adrian Houser con dos outs hacia el bullpen de Baltimore en el jardín izquierdo-central para que anotara Alonso en la primera entrada. Fue el segundo jonrón del dominicano en la temporada.

Alonso sacó del juego a Houser (0-2) con un doble de dos carreras por la línea del jardín izquierdo en la quinta. Houser permitió cuatro carreras y ponchó a tres en 4 2/3 entradas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter