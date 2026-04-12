Basallo pega jonrón de 2 carreras, Alonso impulsa dos anotaciones y Orioles vencen 6-2 a Gigantes

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El dominicano de los Orioles de Baltimore Samuel Basallo batea un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante los Gigantes de San Francisco el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Baltimore ha ganado cinco de seis juegos y se colocó por encima del .500 por primera vez desde su victoria del día inaugural.

Casey Schmitt pegó un cuadrangular que rebotó en el poste de foul del jardín izquierdo en la novena entrada, como parte de los tres imparables de los Gigantes, que perdieron dos de tres ante los Orioles.

El abridor de Baltimore Cade Povich (1-0) retiró a los primeros 12 bateadores que enfrentó y permitió una carrera en 6 2/3 entradas el día que cumplió 26 años. El zurdo toleró cinco hits, no otorgó bases por bolas y ponchó a cinco.

Basallo envió el sinker de Adrian Houser con dos outs hacia el bullpen de Baltimore en el jardín izquierdo-central para que anotara Alonso en la primera entrada. Fue el segundo jonrón del dominicano en la temporada.

Alonso sacó del juego a Houser (0-2) con un doble de dos carreras por la línea del jardín izquierdo en la quinta. Houser permitió cuatro carreras y ponchó a tres en 4 2/3 entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP