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Barnes logra 3er triple-doble de la temporada y Raptors aplastan 136-101 a Nets para ir a playoffs

TORONTO (AP) — RJ Barrett anotó 26 puntos, Scottie Barnes tuvo 18 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias para su noveno triple-doble en su carrera, y los Raptors de Toronto aseguraron su primer boleto a los playoffs en cuatro temporadas al vencer 136-101 a los Nets de Brooklyn el domingo en el cierre de la temporada regular para ambos equipos.

Scottie Barnes (4), alero de los Raptors de Toronto, clava el balón durante la acción de la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Nets de Brooklyn, en Toronto, el domingo 12 de abril de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)
Scottie Barnes (4), alero de los Raptors de Toronto, clava el balón durante la acción de la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Nets de Brooklyn, en Toronto, el domingo 12 de abril de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

La derrota de Atlanta ante Miami y la derrota de Orlando en Boston le dieron a Toronto el quinto puesto en el Este y un duelo de primera ronda con Cleveland, cuarto preclasificado.

Los Raptors y los Hawks terminaron ambos con marca de 46-36, pero Toronto barrió la serie de la temporada 4-0.

Toronto terminó 3-0 contra los Cavaliers esta temporada, pero los equipos no se han enfrentado desde el 24 de noviembre.

Barnes encestó 8 de 11 en su tercer triple-doble de la temporada. Es el primer jugador en la historia de los Raptors en conseguir tres triples-dobles en múltiples temporadas.

Brandon Ingram anotó 25 puntos, Ja’Kobe Walter y Jakob Poeltl aportaron 11 cada uno y AJ Lawson sumó 10 puntos, mientras los Raptors registraron su mejor marca desde que terminaron 48-34 y quedaron quintos en el Este en 2021-22.

Tyson Etienne lideró a los Nets con 20 puntos, E.J. Liddell anotó 17, Chaney Johnson tuvo 16 puntos y 13 rebotes, y Ben Saraf sumó 15 puntos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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