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Barcelona aplasta 6-2 al Real Madrid en cuartos de la Liga de Campeones femenina

MADRID (AP) — Barcelona se acercó a una octava semifinal consecutiva, ampliando el miércoles su récord, en la Liga de Campeones femenina con una goleada 6-2 sobre su rival Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final.

Las integrantes del Barcelona celebran después de que Esmee Brugts anotara el segundo gol de su equipo durante el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League femenina entre el Real Madrid y el Barcelona en Madrid, España, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez)
Las integrantes del Barcelona celebran después de que Esmee Brugts anotara el segundo gol de su equipo durante el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League femenina entre el Real Madrid y el Barcelona en Madrid, España, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

Ewa Pajor anotó dos veces, y Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas sumaron un gol cada una en Madrid para acercar al club catalán a las semifinales.

Linda Caicedo marcó un gol en cada tiempo para el Madrid, que necesitará una gran remontada en Barcelona la próxima semana para alcanzar su primera semifinal.

Barcelona, tricampeón, ha llegado a la final en cinco temporadas consecutivas. Perdió la final del año pasado ante Arsenal, que el martes derrotó 3-1 a su rival inglés Chelsea en el partido de ida de su cruce de cuartos de final.

También el martes, Wolfsburg tomó ventaja 1-0 sobre el Lyonnes, campeón récord de ocho títulos, en un duelo entre dos de los nombres más ilustres de la competición.

Más tarde el miércoles, Manchester United debutará en los cuartos de final ante Bayern Múnich.

United vive su primera experiencia europea desde una derrota ante Paris Saint-Germain en la fase de clasificación de la temporada 2023-24. Bayern se recuperó de una derrota 7-1 en Barcelona al inicio de la fase de liga para terminar cuarto y clasificarse a los cuartos de final por octava vez en 10 temporadas.

Barcelona encabezó la fase de liga con una campaña invicta que incluyó 20 goles a favor y tres en contra. Madrid, en sus segundos cuartos de final consecutivos, fue eliminado por Arsenal en esta instancia la temporada pasada. Terminó séptimo en la fase de liga.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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