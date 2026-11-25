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Trabajadores del sector textil de Bangladesh corean consignas mientras cortan la carretera Daca-Mymensingh durante una protesta para reclamar salarios más altos, en Gazipur, cerca de Daca, Bangladesh, el 18 de noviembre de 2026. (AP Foto/Shamsul Haque Ripon) AP

Los trabajadores salieron a la calle, se enfrentaron con la policía y atacaron fábricas durante semanas, mientras reclamaban salarios más altos y señalaban que el incremento de la inflación dificultaba sus vidas.

La industria de la confección es el principal sector por el que Bangladesh obtiene divisas gracias a las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos y Europa. Representa alrededor del 80% de las exportaciones totales del país y emplea directamente a unos cuatro millones de personas, en su mayoría mujeres de zonas rurales.

Una junta salarial designada por el gobierno aprobó la nueva estructura salarial a primera hora del miércoles, después de casi 12 horas de reuniones entre representantes de los trabajadores y de las empresas.

La junta de seis miembros —incluye a dos representantes de los trabajadores y otros tantos de las firmas— aprobó la nueva estructura salarial por 4-2, respaldando el salario mínimo de 17.000 takas. Los otros dos miembros se alinearon con la demanda revisada de los trabajadores de 18.000 takas mensuales.

La junta salarial también revisó los salarios de otros trabajadores.

No está claro si los trabajadores aceptarían la nueva estructura salarial.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP