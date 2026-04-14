Bandeja de LaMelo Ball y tapón de Bridges dan a Hornets triunfo 127-126 ante Heat en play-in

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — LaMelo Ball encestó una bandeja con 4,7 segundos por jugar en la prórroga, Miles Bridges bloqueó el intento de bandeja ganadora de Davion Mitchell sobre la bocina, y los Hornets de Charlotte vencieron la noche del martes por 127-126 a Miami en un arranque frenético de los juegos de repechaje de la NBA, eliminando al Heat de los playoffs .