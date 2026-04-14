Bancos ven economía de EEUU "resiliente", pero alertan por alza de precios de energía

Pero las sólidas ganancias se vieron empañadas por las perspectivas para 2026, ya que ejecutivos bancarios advirtieron que los altos precios del petróleo estaban empezando a afectar negativamente al consumidor y que una mayor incertidumbre geopolítica podría frenar el crecimiento económico a medida que avance el año.

“Existe un conjunto de riesgos cada vez más complejo”, manifestó en un comunicado Jamie Dimon, director ejecutivo y presidente de JPMorgan Chase, al referirse a las guerras, los precios de la energía y las rivalidades comerciales como algunos de los riesgos actuales en la economía global. En respuesta, el banco redujo ligeramente su pronóstico de ganancias para todo el año.

Dimon además calificó estas tensiones como “significativas y refuerzan por qué preparamos a la firma para una amplia gama de entornos”.

En este trimestre, fueron los bancos de inversión de todas las principales entidades los que impulsaron los ingresos en Wall Street durante los primeros tres meses del año. JPMorgan informó de un salto del 30% en las comisiones de banca de inversión, mientras que Citigroup reportó un aumento del 12% en las comisiones de asesoría.

El aumento de las comisiones de mercados y banca de inversión no fue una sorpresa. Los mercados han sido intensamente volátiles en los primeros tres meses del año, y esas oscilaciones son muy favorables para los departamentos de inversión ubicados en todos los grandes bancos. Además, muchas empresas están buscando fusiones, adquisiciones o salir a bolsa, lo que ha aportado otra fuente de ingresos para Wall Street.

Sin embargo, ejecutivos bancarios advirtieron que las oscilaciones extremas podrían tener efectos posteriores en la economía de Estados Unidos, en particular en los precios de la energía. En una llamada con periodistas, el director financiero de Wells Fargo, Mike Santomassimo, señaló que el banco estaba viendo que los clientes gastaban entre un 30% y un 40% más en gasolina con sus tarjetas de débito, mientras reducían las compras discrecionales. El director ejecutivo Charlie Scharf amplió esos comentarios en una llamada con inversionistas, al afirmar que los precios más altos de la energía estaban presionando a algunos de sus clientes de menores ingresos.

Aunque Dimon describió la economía como “resistente”, también dijo: “es probable que el impacto de los precios más altos del petróleo tarde algún tiempo en materializarse” en la economía.

El consumidor estadounidense también sigue gastando más con sus tarjetas de crédito, además de aumentar los saldos en esas cuentas. JPMorgan indicó que los préstamos de tarjetas de crédito subieron un 7% frente a hace un año, mientras que Citigroup también vio aumentar sus préstamos de tarjetas de crédito, aunque en 2%.

JPMorgan registró una ganancia de 16.490 millones de dólares, un 13% más que un año antes. En términos por acción, el banco ganó 5,94 dólares. Wells Fargo obtuvo una ganancia de 5.250 millones de dólares y Citigroup tuvo una ganancia de 5.790 millones de dólares.

Wells Fargo dijo que tenía aproximadamente 36.000 millones de dólares de exposición a préstamos de crédito privado, pero que esos préstamos aún están teniendo un buen desempeño. A los inversionistas les ha preocupado la exposición de Wall Street al crédito privado, que son préstamos otorgados entre un banco o un fondo de crédito privado a empresas y que se convirtieron en una forma popular de financiamiento en los últimos años. Pero esos préstamos han estado mostrando señales de deterioro, y ha habido algunos fondos de crédito privado en los que los inversionistas han estado pidiendo la devolución de su dinero.

JPMorgan y Citi también dijeron que tenían 50.000 millones y 22.000 millones de dólares de exposición a préstamos de crédito privado, respectivamente.

En una llamada con inversionistas, el director financiero de JPMorgan, Jeffrey Barnum, aseguró que el banco sigue estando “en términos generales cómodo” con los préstamos de crédito privado que tiene en sus libros.

Goldman Sachs reportó el lunes ganancias netas del primer trimestre de 5.600 millones de dólares, o 17,55 dólares por acción, con ingresos netos de 17.200 millones de dólares, ya que la fortaleza de sus negocios de negociación y banca de inversión también impulsó sus resultados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP