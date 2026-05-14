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Ballerini esquiva caída al final y logra en Nápoles su primera victoria de etapa en el Giro

NÁPOLES, Itlia (AP) — El italiano Davide Ballerini evitó una caída en los últimos 300 metros de la sexta etapa del Giro de Italia para lograr el jueves su primera victoria en una gran vuelta, mientras que el portugués Afonso Eulálio se mantuvo como líder de la clasificación general.

Davide Ballerini (derecha) supera en la meta a Jasper Stuyven para ganar la sexta etapa del Giro de Italia, el 14 de mayo de 2026, en Nápoles. (Gian Mattia dAlberto/LaPresse vía AP)
Davide Ballerini (derecha) supera en la meta a Jasper Stuyven para ganar la sexta etapa del Giro de Italia, el 14 de mayo de 2026, en Nápoles. (Gian Mattia d'Alberto/LaPresse vía AP) AP

Ballerini superó estrechamente a Jasper Stuyven en un sprint masivo sobre un trayecto adoquinado al final del recorrido, mayormente llano, de 142 kilómetros (88 millas) desde Paestum hasta la ciudad portuaria de Nápoles.

En la última curva, un giro en U hacia la línea de meta, varios corredores se cayeron sobre los adoquines y provocaron que otros también se fueran al suelo, incluidos los favoritos para disputar el sprint.

Paul Magnier, quien ya ha ganado dos embalajes a la meta en el Giro de este año, quedó frenado por la caída, pero logró mantenerse sobre la bicicleta y avanzó, acelerando con fuerza para rebasar a ocho corredores en una corta distancia y terminar tercero.

Eulálio, que se vistió de rosa el miércoles, se mantuvo con 2 minutos y 51 segundos de ventaja sobre el español Igor Arrieta en la clasificación general, con el italiano Christian Scaroni a 3:34 en el tercer puesto.

El colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS) es el latinoamericano más destacada en la tabla general, a 6:18.

La séptima etapa del viernes es larga y exigente, y la batalla por la maglia rosa debería encenderse en el primer duelo de montaña.

La etapa no solo es la más larga del Giro de este año, con 244 kilómetros (152 millas), sino que además termina con una subida al famoso y temido Blockhaus.

La edición 109 del Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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