Balance oficial registra 335 fallecidos en Colombia por el poderoso terremoto reciente

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La población de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se convirtió el 10 de agosto en el epicentro del mayor sismo registrado en lo que va del siglo en el país andino, el cual dejó, según el último balance de la UNGRD, cerca de 490.000 damnificados.

El reporte oficial, con corte al sábado 10 de octubre, incluye 36.478 viviendas afectadas y 207.889 averiadas.

En tanto, la Defensoría del Pueblo exhortó al gobierno a garantizar una atención integral de los afectados para que la recuperación “no deje a nadie atrás”.

La institución le pidió a la UNGRD “reabrir” el registro de damnificados y ampliar la atención a los 500 municipios afectados en 16 departamentos, de los 32 que conforman Colombia.

El recordatorio del potente sismo llega un día después de que varias zonas, esta vez del norte del departamento del Chocó —limítrofe con Panamá--, se remecieron por el terremoto de 7,7 grados de magnitud que se registró el viernes en territorio panameño.

La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, descartó que ese sismo haya causado daños en los municipios colombianos aledaños. Por su parte, la embajadora de Colombia en Panamá, Marcela Rodríguez, pidió tranquilidad a sus ciudadanos, a quienes ofreció atención y orientación.

FUENTE: AP