americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Balance oficial registra 335 fallecidos en Colombia por el poderoso terremoto reciente

Dos meses después del terremoto de 7,4 grados de magnitud que azotó el oeste de Colombia, la Unidad de Gestión de Riesgos (UNGRD) registró 335 fallecidos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos, mientras que la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a avanzar en la recuperación integral de los afectados.

La población de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se convirtió el 10 de agosto en el epicentro del mayor sismo registrado en lo que va del siglo en el país andino, el cual dejó, según el último balance de la UNGRD, cerca de 490.000 damnificados.

El reporte oficial, con corte al sábado 10 de octubre, incluye 36.478 viviendas afectadas y 207.889 averiadas.

En tanto, la Defensoría del Pueblo exhortó al gobierno a garantizar una atención integral de los afectados para que la recuperación “no deje a nadie atrás”.

La institución le pidió a la UNGRD “reabrir” el registro de damnificados y ampliar la atención a los 500 municipios afectados en 16 departamentos, de los 32 que conforman Colombia.

La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, descartó que ese sismo haya causado daños en los municipios colombianos aledaños. Por su parte, la embajadora de Colombia en Panamá, Marcela Rodríguez, pidió tranquilidad a sus ciudadanos, a quienes ofreció atención y orientación.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP)

Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

En esta foto proporcionada por policía del condado Polk, el personal de emergencia responde a un accidente que involucró a un autobús escolar en Winter Haven, Florida, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto, policía del condado Polk vía AP)

Mueren 2 personas al volcar un autobús escolar en Florida

En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Los precios de una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

La inflación en EEUU se enfrió levemente el mes pasado pese a mayor gasto de consumidores

Destacados del día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter