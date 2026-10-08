americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

Bajan levemente pedidos de subsidio por desempleo en EEUU

WASHINGTON (AP) — La cantidad de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos bajó ligeramente la semana pasada, mientras los despidos se mantienen bajos y la mayoría de los trabajadores gozan de seguridad laboral.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron a 197.000, frente a las 199.000 de la semana anterior, cifra revisada. El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza la volatilidad semanal, bajó 2.500, hasta 198.000.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ser una señal de hacia dónde se dirige el mercado laboral. En lo que va de año, las solicitudes se han mantenido en un nivel históricamente bajo, por debajo de 220.000.

El informe sugiere que la mayoría de las empresas confían lo suficiente en la economía y en sus ventas como para conservar a sus trabajadores. Al mismo tiempo, la contratación ha sido lenta, lo que ha dado lugar a un mercado laboral de “ni contrato ni despido”. El mes pasado, la tasa de desempleo subió ligeramente hasta 4,2%.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP)

Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

En esta foto proporcionada por policía del condado Polk, el personal de emergencia responde a un accidente que involucró a un autobús escolar en Winter Haven, Florida, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto, policía del condado Polk vía AP)

Mueren 2 personas al volcar un autobús escolar en Florida

En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Los precios de una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

La inflación en EEUU se enfrió levemente el mes pasado pese a mayor gasto de consumidores

Destacados del día

Cuba acusa a EEUU de piratería tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

Cuba acusa a EEUU de "piratería" tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: Consideramos todas las opciones ante el régimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

INSÓLITO: cubano llega a MIAMI de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos en la ropa interior

INSÓLITO: cubano llega a MIAMI de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos en la ropa interior

Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP)

Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter