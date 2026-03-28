Bagley anota 26 puntos y Mavs cortan racha de 5 derrotas al vencer 100-93 a Blazers

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Cooper Flagg, de los Mavericks de Dallas, dispara frente a Donovan Clingan, de los Trail Blazers de Portland, en el duelo del viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Jenny Kane) AP

Dallas cortó así una racha de cinco derrotas.

Naji Marshall aportó 19 puntos y cinco robos por los Mavericks, que habían perdido siete de sus nueve partidos anteriores como visitantes y se recuperaron de una derrota de 142-135 sufrida en Denver la noche del miércoles. Bagley capturó nueve rebotes y Flagg consiguió cuatro robos por Dallas.

Jrue Holiday anotó 23 puntos y Deni Avdija registró 20 unidades y nueve rebotes por los Trail Blazers, a quienes se les terminó una racha de dos victorias y cayeron por debajo de .500, con marca de 37-38.

Portland, que ya aseguró un puesto en los playoffs y actualmente ocupa el noveno lugar en la Conferencia Oeste, había ganado cinco de sus seis partidos anteriores para volver a .500 por primera vez en más de dos meses.

Donovan Clingan consiguió 17 rebotes y seis puntos por los Blazers.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP