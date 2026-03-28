Bagley anota 26 puntos y Mavs cortan racha de 5 derrotas al vencer 100-93 a Blazers

Dallas cortó así una racha de cinco derrotas.
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PORTLAND, Oregón, EE.UU. (AP) — Marvin Bagley III anotó 26 puntos como suplente y Cooper Flagg sumó 24 para guiar el viernes a los Mavericks de Dallas hacia una victoria de 100-93 sobre los Trail Blazers de Portland.
Dallas cortó así una racha de cinco derrotas.
Naji Marshall aportó 19 puntos y cinco robos por los Mavericks, que habían perdido siete de sus nueve partidos anteriores como visitantes y se recuperaron de una derrota de 142-135 sufrida en Denver la noche del miércoles. Bagley capturó nueve rebotes y Flagg consiguió cuatro robos por Dallas.
Jrue Holiday anotó 23 puntos y Deni Avdija registró 20 unidades y nueve rebotes por los Trail Blazers, a quienes se les terminó una racha de dos victorias y cayeron por debajo de .500, con marca de 37-38.
Portland, que ya aseguró un puesto en los playoffs y actualmente ocupa el noveno lugar en la Conferencia Oeste, había ganado cinco de sus seis partidos anteriores para volver a .500 por primera vez en más de dos meses.
Donovan Clingan consiguió 17 rebotes y seis puntos por los Blazers.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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