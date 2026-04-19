Azulejos se apoyan en 8 carreras en la primera entrada y vencen 10-4 a Diamondbacks

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Kazuma Okamoto, de los Azulejos de Toronto, a la derecha, de Japón, celebra su jonrón contra los Diamondbacks de Arizona con Myles Straw (3), también de los Azulejos, durante la tercera entrada de un juego de béisbol, el domingo 19 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Ryne Nelson (1-2) fue castigado con ocho carreras y apenas consiguió un out.

Los primeros ocho bateadores de los Azulejos se embasaron con cinco sencillos, dos dobles y una base por bolas. Nelson finalmente ponchó al mexicano Brandon Valenzuela, pero Lukes respondió a continuación con un doble que vació las bases para una ventaja de 8-0, lo que puso fin a la labor de Nelson tras apenas 30 lanzamientos.

El abridor de Toronto, Kevin Gausman (1-1), permitió dos carreras en seis sólidas entradas. Admitió siete hits y una base por bolas, y ponchó a cuatro.

El venezolano Ildemaro Vargas, de Arizona, ha conectado de hit en sus primeros 15 juegos de esta temporada, lo que amplía un récord de la franquicia. Además, suma una racha de 18 juegos seguidos bateando de hit desde la temporada pasada, la más larga activa en las Grandes Ligas.

Corbin Carroll fue reemplazado por el venezolano Jorge Barrosa, que conectó un jonrón de dos carreras en la séptima. ___

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FUENTE: AP