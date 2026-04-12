Azulejos ponen a Springer en lista de lesionados de 10 días por dedo fracturado

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El bateador designado de los Azulejos de Toronto George Springer se deja caer tras ser golpeado en el pie por una bola de foul en el encuentro ante los Mellizo de Minnesota el sábado 11 de abril del 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Springer se golpeó el pie con una bola de foul en la tercera entrada de la derrota del sábado por 7-4 ante Minnesota. Terminó el turno al bate, pero fue reemplazado por Myles Straw en la sexta.

Springer se fue de 0-1 con una base por bolas y anotó una carrera el sábado. Está bateando para .185 con dos jonrones y seis carreras impulsadas en 14 juegos.

Springer fue una pieza clave en el camino de Toronto hacia la Serie Mundial de 2025, al batear para .309 con 32 jonrones y 89 carreras impulsadas en la temporada regular. También conectó el jonrón decisivo en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle.

MVP de la Serie Mundial de 2017 con Houston, Springer está en la última temporada de un contrato de seis años y 150 millones de dólares con los Azulejos.

Ganador del Toletero de Plata con los Medias Blancas en 2020, Jiménez se incorporó a la organización de los Azulejos con un contrato de ligas menores en agosto pasado, pero aún no ha jugado para Toronto. Juega como jardinero y primera base y bateó para .257 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en 11 juegos con Buffalo esta temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP