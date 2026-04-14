americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Azulejos castigan al bullpen de Cerveceros y ganan 9-7 en 10 innings; Milwaukee hila 6to revés

MILWAUKEE (AP) — Vladimir Guerrero Jr. conectó un doble que impulsó la carrera de la ventaja en la décima entrada, y los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 9-7 a los Cerveceros de Milwaukee, quienes sufrieron su sexta derrota consecutiva.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, batea un doblete en el décimo inning del juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, batea un doblete en el décimo inning del juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

La mala racha de Milwaukee es su más larga desde junio de 2023, cuando los Cerveceros también perdieron seis seguidos. Permitieron siete carreras en las últimas tres entradas y desperdiciaron una ventaja de 4-2.

Después de un alocado noveno inning en el que ninguno de los cerradores pudo sostener la ventaja, Toronto se fue al frente de manera definitiva en el décimo.

El doble del dominicano Guerrero con un out estrelló la bola en la pared del jardín izquierdo ante Garret Anderson (0-1) y remolcó al corredor automático Ernie Clement. Luego de que Anderson otorgó base por bolas intencional al quisqueyano Jesús Sánchez, Myles Straw añadió un doble de dos carreras para poner el duelo 9-6.

Milwaukee llevó la carrera del empate a la primera base en la parte baja de la décima antes de que Louis Varland (1-1) ponchara al dominicano Gary Sánchez para terminar el juego.

Jake Bauers conectó un jonrón de tres carreras y Sánchez añadió un cuadrangular solitario por Milwaukee. El venezolano Andrés Giménez y Daulton Varsho se volaron la cerca por Toronto.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Destacados del día

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter