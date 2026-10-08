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Avioneta pierde pista y cae sobre carretera en el sur de Ecuador sin dejar víctimas

QUITO (AP) — Una avioneta ligera perdió pista el jueves en un aeropuerto de la zona andina del sur de Ecuador y se precipitó sobre una transitada avenida, sin dejar víctimas mortales, informó la autoridad aeronáutica del país.

Los dos tripulantes de la aeronave resultaron heridos y su estado es “estable”, señaló la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en un comunicado.

El percance quedó registrado por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad.

Las imágenes muestran el momento en que la aeronave rebasa los límites de la pista del aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca, 301 kilómetros al sur de la capital, y se precipita sobre el asfalto. El impacto ocurrió apenas segundos después de que varios automóviles atravesaron el sitio.

Según declaró a la prensa el agente de Policía, Pablo Inga, la aeronave que cubría la ruta Guayaquil- Cuenca transportaba valores y pertenecía a la empresa “Cuencana Airlines” que presta el servicio de taxi aéreo.

Organismos de socorro y la policía atienden la emergencia en el sector donde el tránsito vehicular permanece suspendido.

FUENTE: AP

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