Autos nuevos se vuelven un lujo en EEUU: precios promedio rozan los $50.000

ARCHIVO – En la imagen, tomada con una velocidad de obturador lenta y un lente zoom, se muestra un Cooper S de techo rígido en una concesionaria de Mini, el viernes 24 de octubre de 2025, en Highlands Ranch, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) AP

“Sigo viendo que muchos aspectos distintos de la vida se encarecen, y es más difícil”, señaló Eble, ejecutiva de cuentas de una agencia de relaciones públicas.

Poseer un auto ha sido durante mucho tiempo una parte integral del sueño estadounidense. Pero mientras los fabricantes recortan la producción de modelos económicos para atender a clientes que pueden pagar enormes camionetas pickup y vehículos utilitarios deportivos, los compradores se encuentran con el impacto del aumento de precios cuando ya están frustrados por los efectos persistentes de la alta inflación.

El Departamento de Trabajo informó el viernes que los precios al consumidor subieron un 3,3% en marzo, el mayor aumento interanual desde mayo de 2024, mientras que los precios de los autos nuevos aumentaron un 12,6% respecto al año anterior.

Los vehículos nuevos se venden ahora por un promedio de casi 50.000 dólares, un aumento de 30% en seis años, y los pagos mensuales promedio —basados en un enganche de 10% y un financiamiento a 6 años— alcanzaron recientemente los 775 dólares. ¿Buscas algo en el extremo más barato? La proporción de vehículos anunciados por menos de 30.000 dólares es de alrededor del 13% frente al 40% de hace cinco años, según el sitio de reseñas de autos CarGurus.

Para sobrellevarlo, los compradores extienden sus créditos por más tiempo. Los consumidores que eligen préstamos a 7 años representan más del 12% de todas las ventas, frente a casi el 8% de hace un año, de acuerdo con el recurso de compra de autos J.D. Power. Ese tipo de contratos termina costando más a largo plazo por los pagos de intereses.

“La posibilidad de comprar un medio de transporte sigue existiendo. La pregunta es: ¿qué obtienes por tu dinero?”, señaló Charlie Chesbrough, economista sénior de Cox Automotive.

El creciente costo de los autos contribuye a aumentar la preocupación por la asequibilidad en todos los aspectos de la vida en Estados Unidos. Los consumidores, especialmente los jóvenes, dicen sentir que necesidades cotidianas como la vivienda, los alimentos, los servicios públicos y el cuidado infantil se encarecen mientras que los salarios no siguen el ritmo.

Esta es una posición vulnerable para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año, especialmente porque la guerra con Irán ha provocado un aumento en los precios de la gasolina, por lo que ponerse al volante resulta aún más caro.

Tamaño, tecnología y funciones “imprescindibles” aumentan los costos

Los precios han aumentado desde que los fabricantes descubrieron que los estadounidenses están dispuestos a pagar más por SUV y camionetas pickup más grandes y caras, que dejan a las empresas más ganancias por cada venta. En gran medida, han eliminado gradualmente los sedanes más pequeños y baratos.

Eso es especialmente cierto en el caso de los fabricantes nacionales; en general, los precios promedio de venta de muchos vehículos de Ford Motor Co., General Motors y Stellantis, fabricante de Jeep, han tendido a ser más altos que los de empresas asiáticas como Honda, Hyundai, Mazda y Subaru.

Las compañías automotrices también son hábiles para colocar opciones deseadas en niveles de equipamiento más caros, lo que puede atraer a los consumidores hacia un vehículo que cuesta más de lo que planeaban, explicó David Undercoffler, jefe de análisis de consumidores en CarGurus.

La tecnología avanzada de seguridad —asistencia de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, monitoreo de punto ciego, alertas de colisión y más— añade costos al vehículo. Las empresas automotrices están obligadas, por normas federales del sector, a incorporar algunas funciones, como las cámaras de reversa.

La pandemia de COVID-19 elevó los precios de los autos porque la producción cayó, lo que afectó por igual al mercado de autos nuevos y al de usados. Aunque la producción se recuperó, otras interrupciones de la cadena de suministro y los aranceles han influido en los precios. Mientras tanto, datos del gobierno muestran que los precios del seguro de auto se han disparado un 55% en comparación con hace seis años, o justo antes de la pandemia, lo que ha incrementado el número de estadounidenses que prescinden de él. Las reparaciones de autos, en promedio, son un 48% más caras.

La proporción de compradores de autos nuevos con ingresos inferiores a 100.000 dólares cayó al 37% el año pasado, frente al 50% en 2020, según Cox Automotive.

Algunos fabricantes han reconocido las preocupaciones sobre la asequibilidad. En febrero, Ford dijo que tendría varios vehículos con precios por debajo de 40.000 dólares para finales de la década. GM ha señalado vehículos de Buick y Chevrolet, incluido el Trax, como opciones más económicas.

Buscar alivio en el mercado de usados

Chesbrough cree que, a veces, los consumidores no son realistas con lo que quieren.

“Hay vehículos por menos de 30.000 dólares”, afirmó. “Lo que todo el mundo quiere es el SUV mediano con asientos de cuero y techo corredizo por 25.000 dólares, y eso no existe”.

Esos compradores, indicó, están siendo empujados al mercado de usados.

Pero a medida que esos compradores se trasladan a dicho mercado, también encuentran allí menos opciones asequibles. La proporción de vehículos usados con un precio inferior a 30.000 dólares cayó del 78% en 2021 al 69% en febrero, según CarGurus. El vehículo usado promedio se vendió por unos 25.000 dólares en febrero, y los pagos mensuales promedio de usados llegaron a 560 dólares.

El inventario de autos usados está siendo golpeado por un par de tendencias. Una es que los consumidores, deseosos de evitar un gran gasto, conservan sus autos por más tiempo —casi 13 años en promedio ahora, 18 meses más que hace una década—, según la Oficina de Estadísticas de Transporte. Y una caída en la popularidad del arrendamiento significa que llegan menos autos de dos y tres años al mercado cuando vencen los contratos.

J.D. Power estima que los consumidores podrían gastar hasta 140 dólares menos en un pago de arrendamiento que en el compromiso promedio de financiamiento, una buena opción especialmente para conductores cuyo kilometraje anual es predecible. Pero los expertos dicen que sigue existiendo un desafío de asequibilidad.

Qué pueden hacer los compradores

Sam Dykhuis, habitante de Chicago de 27 años, necesitó comprar su primer auto recientemente cuando empezó un nuevo trabajo como programadora de turnos en United Airlines. Buscó algo usado por menos de 20.000 dólares y, finalmente, pagó un poco más que eso por un Mazda CX-5 2021. Con el fin de contener el costo, recurrió a sus ahorros para comprar el auto al contado. También paga el seguro cada seis meses para ahorrar unos dólares.

Aun así, “Mi sueldo bajó y mis gastos subieron”, afirmó Dykhuis. “Sin duda, tengo que tener más el control de todo que antes”.

Eble, de 30 años, y Marcus, de 31, dicen que les gustan los vehículos atractivos, pero no se consideran “fanáticos de los autos” y esperan que su búsqueda sea más fácil por eso. Aun así, encontrar algo dentro de su presupuesto de 20.000 a 30.000 dólares quizá no sea tan sencillo como antes.

Consideran autos como un Trax más nuevo, un Mazda o quizá un vehículo eléctrico. Los vehículos eléctricos nuevos por lo general cuestan más al inicio, pero los consumidores pueden ahorrar a largo plazo. El mercado de vehículos eléctricos usados también se verá inundado pronto de automóviles de dos o tres años que se arrendaron cuando los créditos federales eran generosos.

Al igual que Dykhuis, dicen que también podrían comprar su nuevo vehículo al contado para evitar un nuevo pago mensual.

“Se siente como que, si pasa algo fuera de nuestro control… parece mucho más difícil averiguar cómo orientar nuestras finanzas”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP