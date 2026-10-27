americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Autoridades de Utah vinculan a Ted Bundy con el homicidio de otra mujer en la década de 1970

PARK CITY, Utah, EE.UU. (AP) — Las autoridades anunciaron el martes que una prueba de ADN vinculó al asesino en serie Ted Bundy con la muerte de una adolescente de Utah, exactamente 52 años después de que un cazador halló su cuerpo en un bosque.

ARCHIVO - Ted Bundy sonríe durante el segundo día de selección del jurado para su juicio por asesinato en una sala del condado Dade, en Miami, el 27 de junio de 1979. (Foto AP, Pool, Archivo)
ARCHIVO - Ted Bundy sonríe durante el segundo día de selección del jurado para su juicio por asesinato en una sala del condado Dade, en Miami, el 27 de junio de 1979. (Foto AP, Pool, Archivo) AP

Bundy murió en 1989, pero el conteo de sus víctimas sigue aumentando debido a los avances en las pruebas de ADN. Mató al menos a 30 mujeres y niñas en varios estados en la década de 1970, y muchas más escaparon o sobrevivieron con heridas.

Margaret Olson, fiscal del condado Summit, Utah, indicó que los investigadores están convencidos de que Bundy fue quien mató a Melissa Ann Smith, de 17 años, en 1974, y cuyo caso estaba sin resolver.

“Este caso demuestra la importancia de preservar las pruebas”, dijo la jefa de policía del condado Salt Lake, Rosie Rivera.

El sargento Mike Reynolds, de la policía de Utah, señaló que había similitudes entre los casos de Laura Aime y Melissa Smith. El ADN que identificó a Bundy provenía del cromosoma Y, que solo está presente en los hombres. En pruebas obtenidas de la autopsia de Smith se encontró un perfil de ADN muy similar. Las autoridades se han puesto en contacto con los familiares más cercanos de Smith.

Las autoridades confirmaron que las pruebas de ADN recuperadas de otra víctima coincidían con el cuerpo de Smith. Funcionarios del condado de Utah presentaron las pruebas de ADN a la policía del condado Summit el 7 de octubre.

Reynolds, quien participó en la investigación, expresó: “Con cada caso que se cierra, ojalá podamos aplastar el recuerdo de Ted Bundy”.

Bundy fue ejecutado en 1989 en Florida en la silla eléctrica por los asesinatos de dos mujeres en la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida en 1978.

Bundy hizo una serie de confesiones en sus últimos días, incluidas algunas sobre delitos que antes eran desconocidos para la policía. No todos esos casos han sido confirmados.

Además de Florida y Utah, las autoridades indicaron que Bundy dejó víctimas en Colorado, Idaho y el estado de Washington. Dijeron que están trabajando para resolver la muerte de Nancy Wilcox, de 16 años, otra probable víctima en Utah.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

El sello del FBI en el podio previo a una conferencia de prensa en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane)

Acusan a dos exfuncionarios de FBI de mentir sobre laptop de Hunter Biden

El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

Destacados del día

MARÍA ELVIRA SALAZAR AVENTAJA POR 7 PUNTOS A ELIOTT RODRÍGUEZ ENTRE LATINOS, según encuesta de Univision

MARÍA ELVIRA SALAZAR AVENTAJA POR 7 PUNTOS A ELIOTT RODRÍGUEZ ENTRE LATINOS, según encuesta de Univision

La Socialista Angie Nixon se niega a LLAMAR DICTADURA al régimen de LA HABANA: Nunca he estado en Cuba

La Socialista Angie Nixon se niega a LLAMAR DICTADURA al régimen de LA HABANA: Nunca he estado en Cuba

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: Mucho de qué hablar

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: "Mucho de qué hablar"

HARRY KANE GANA EL BALÓN DE ORO 2026: de su salida del Tottenham a conquistar la gloria mundial con el Bayern Múnich

HARRY KANE GANA EL BALÓN DE ORO 2026: de su salida del Tottenham a conquistar la gloria mundial con el Bayern Múnich

ICE detiene a cubano condenado por tráfico de metanfetamina en Miami y prepara su posible deportación

ICE detiene a cubano condenado por tráfico de metanfetamina en Miami y prepara su posible deportación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter