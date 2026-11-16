Fuerzas de seguridad guatemaltecas se despliegan durante una operación tras la declaración del estado de emergencia por parte del gobierno para frenar la violencia relacionada con el narcotráfico, en Zacapa, Guatemala, el lunes 16 de noviembre de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que la medida excepcional del gobierno también busca enfrentar a organizaciones ligadas presuntamente al narcotráfico dedicadas a la minería ilegal de jade y oro en esa zona del país centroamericano.

“Estamos llevando una serie de acciones coordinadas y planificadas, tanto con el Ministerio de Defensa como el Ministerio Público; tenemos un plan que vamos a ejecutar durante 30 días”, señaló Villeda. Agregó que realizarán, asimismo, operativos para “ubicar y aprehender a ciertos blancos estratégicos que tienen orden de aprehensión y que el Ministerio Público tiene debidamente identificados y que tienen que rendir cuenta con la justicia”. No los identificó.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, dijo que se está “tomando control territorial con puestos de registro en rutas y patrullajes en carretera que limitan con Honduras. Venimos a proteger de la violencia provocada por el crimen organizado”.

Esa zona del oriente del país ha sido escenario de una ola de violencia en los últimos tres meses.

El 27 de septiembre, un ataque armado dejó ocho muertos en el municipio de Huité, en Zacapa.

En un principio el ejército afirmó que habían sido enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, pero días después informó que puso a disposición de las autoridades a 107 militares para determinar su posible participación en la masacre, en la que murieron tres mujeres, incluida una niña.

La fiscalía investiga si las acciones del ejército estuvieron relacionadas con la detención de presuntos narcotraficantes.

Mientras que el 7 de noviembre, el diputado Julio César Portillo Paz y tres elementos de la Policía Nacional Civil que formaban parte de su equipo de seguridad fueron acribillados por hombres armados a plena luz del día en el municipio de Río Hondo, también en Zacapa.

La madrugada del viernes cinco personas fueron asesinadas en ese departamento. Según las primeras investigaciones hombres armados llegaron a bordo de varios vehículos a una pequeña aldea donde detuvieron y se llevaron a un hombre, su madre, dos hermanos y dos amigos, para asesinarlos en el lugar.

El Departamento de Estado anunció ese día que declaraba como terroristas a tres grupos locales del narcotráfico por financiar la violencia y el crimen en la zona. Entre los designados figuran dos clanes familiares: los Lorenzana y Los Mendoza, que tendrían profundos lazos con cárteles mexicanos del narcotráfico y operan en la zona, según las autoridades.

FUENTE: AP