Autoridades saudíes reportan tres fallecidos en ataques hutíes a aeropuerto de Riad

EL CAIRO, Egipto (AP) — Tres ciudadanos saudíes murieron y varias personas más resultaron heridas en dos ataques que tuvieron como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, y un avión de Saudia Airlines el jueves, informó el viernes la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí.