Autoridades saudíes reportan tres fallecidos en ataques hutíes a aeropuerto de Riad

El comunicado indicó que el primer ataque tuvo como objetivo instalaciones del aeropuerto, mientras que el segundo alcanzó a la aeronave.
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EL CAIRO, Egipto (AP) — Tres ciudadanos saudíes murieron y varias personas más resultaron heridas en dos ataques que tuvieron como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, y un avión de Saudia Airlines el jueves, informó el viernes la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí.
El comunicado indicó que el primer ataque tuvo como objetivo instalaciones del aeropuerto, mientras que el segundo alcanzó a la aeronave.
No identificó a los responsables, aunque los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijeron que habían atacado el aeropuerto.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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