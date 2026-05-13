Autoridades migratorias detienen a exalcalde de Kansas que teme deportación por haber votado

Esta imagen, tomada de un video de KAKE, muestra al exalcalde de Coldwater, Joe Ceballos, hablando con periodistas frente a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en Wichita, Kansas, el miércoles 13 de mayo de 2026. (KAKE vía AP) AP

Joe Ceballos, de 55 años, quien es residente permanente legal de Estados Unidos, fue detenido durante una reunión en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Wichita, Kansas, informó su abogado, Jess Hoeme.

Simpatizantes fuera del edificio del ICE sostenían carteles que decían “apoyamos al alcalde Joe” y “Fuera ICE”. La multitud coreaba “¡dejen ir a Joe!”

Ceballos, exalcalde de Coldwater, Kansas, fue llevado a Estados Unidos desde México por su familia cuando él tenía 4 años. Durante una entrevista en 2025 cuando buscaba obtener la ciudadanía estadounidense, admitió que había votado —al parecer sin saber que su estatus de residente legal no se lo permite—, explicó Hoeme.

La respuesta del gobierno a esa entrevista, así como las medidas de las autoridades de Kansas, llevaron a Ceballos a los tribunales y lo encaminaron hacia una posible deportación.

“Pensar en lo que podría pasar... es una locura”, comentó Ceballos a los reporteros antes de entrar al edificio del ICE. “Obviamente estoy nervioso. No sé qué va a pasar. No sé adónde me van a llevar y qué puedo y qué no puedo hacer ahí dentro”.

Un correo electrónico en busca de comentarios del ICE no recibió respuesta de inmediato. El Departamento de Seguridad Nacional se refirió recientemente a él de manera despectiva como un “extranjero de México”.

Hoeme indicó que los abogados intentarán a continuación que un juez de inmigración libere a Ceballos bajo fianza.

Explicó que a Ceballos, a los 18 años, lo animaron a registrarse para votar en ese mismo momento durante una excursión escolar al juzgado del condado Comanche.

Ceballos, quien dijo que votó por el presidente Donald Trump y otros republicanos, declaró recientemente a The New York Times: “Nadie me dijo nunca que no podía votar ni registrarme para votar. Y entonces, siendo un joven, sí, lo hice. Me registré”.

Ceballos fue elegido alcalde de Coldwater dos veces, una localidad de 700 habitantes, y también formó parte del concejo municipal. Ganó un nuevo mandato en noviembre, pero renunció después que el fiscal general del estado, Kris Kobach, lo acusara de votar sin estar habilitado y de perjurio electoral, aparentemente como resultado de información obtenida en la entrevista de ciudadanía del pasado octubre.

Sin embargo, la oficina de Kobach llegó a un acuerdo con Ceballos en abril. Se declaró culpable de conducta electoral desordenada, un delito menor similar a alterar el orden público, dijo Hoeme. Un juez incluso aplaudió el acuerdo.

“No ha sido condenado por ningún tipo de fraude electoral. No debería haber afectado su estatus migratorio”, añadió Hoeme. “El gobierno de Trump y el ICE han redoblado la apuesta con el sinsentido de que es un criminal”.

Ceballos es admirado en Coldwater. Los residentes llenaron la sala del tribunal durante una audiencia y un anuncio en el periódico The Western Star alentó a la gente a apoyarlo.

“De alguna manera ha podido vivir el sueño americano: venir de absolutamente nada y salir adelante —no sé si hablar de riqueza—, pero levantar un negocio, tener un trabajo y ser una parte productiva de la sociedad”, dijo Ryan Swayze, su amigo de larga data, a la estación de Wichita KAKE-TV.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP