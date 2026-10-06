Autoridades localizan presunto centro de exterminio y una fosa clandestina en el occidente de México

El hallazgo ha reavivado el recuerdo del “Rancho Izaguirre” del estado Jalisco, vecino a Nayarit, donde un grupo de activistas, que busca por su cuenta a personas desaparecidas, denunció hace veinte meses la localización de cientos de prendas de vestir y restos óseos en una finca que era empleada por el CJNG como un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado.

El caso desató una controversia en México y llevó el año pasado al gobierno de Claudia Sheinbaum a promover una serie de reformas y acciones para atender la grave crisis de desaparecidos que ya supera los 130.000 casos.

La fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia, dijo el lunes a la prensa que en el poblado de La Curva del municipio de Xalisco, las afueras de Tepic, capital del estado, las autoridades hallaron el 3 de octubre un “centro de exterminio por incineración”.

Heredia afirmó que en el lugar se encontró una “hornilla artesanal” que habría sido empleada para incinerar cuerpos humanos con gasolina y diésel. Algunos de los restos carbonizados fueron arrojados a un riachuelo próximo al predio donde se han recolectado algunas osamentas, detalló la fiscal estatal.

En el terreno también se localizó una fosa clandestina con cuerpos de reciente data.

La fiscalía estatal informó el martes que aún están en la fase de investigación para determinar cuántos cuerpos y restos óseos hay en el lugar.

A las labores de búsqueda se sumaron miembros del Colectivo Familias Unidas por Nayarit (COFAUNNAY) que informaron en un comunicado que en el lugar se encontraron “fragmentos óseos y algunos objetos, y ropa”, que están siendo analizados por las autoridades mediante procedimientos periciales, por lo que no es posible establecer en este momento la identidad o procedencia de los restos o indicios localizados.

La activista Alma Ríos, integrante del COFAUNNAY, dijo a The Associated Pres que el hallazgo del predio la ha llenado de esperanzas sobre la posibilidad de que pueda encontrar a su esposo Alberto López, a quien busca desde septiembre de 2019 cuando unos presuntos delincuentes se lo llevaron frente a ella. Nayarit acumula a la fecha 2.148 casos de desapariciones.

En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco —integrado por buscadores de personas desaparecidas— reportó la localización de restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir y zapatos en el “Rancho Izaguirre”, ubicado en el municipio Teuchitlán, a las afueras de Guadalajara, capital del Jalisco.

El hallazgo avergonzó a las autoridades pues seis meses antes la Fiscalía de Jalisco y la Guardia Nacional habían tomado el control del lugar, pero no avanzó la investigación.

Un mes después, la Fiscalía General de la República descartó que el “Rancho Izaguirre” existiera un centro de exterminio, lo que fue rechazado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Por años en México se han denunciado numerosos “ sitios de exterminio ” de los grupos criminales.

El caso también dejó al descubierto los vínculos políticos del CJNG luego de la detención en mayo de 2025 del alcalde Teuchitlán, José Murguía Santiago. Por el caso han sido apresado casi medio centenar de personas entre ellos policías y operadores del poderoso cártel, que sufrió en febrero pasado un duro golpe tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho ”.

FUENTE: AP