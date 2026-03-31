Autoridades dicen que Tiger Woods tenía hidrocodona y ojos enrojecidos tras choque

JUPITER ISLAND, Florida, EE.UU. (AP) — Los ojos de Tiger Woods estaban inyectados en sangre y vidriosos, sus pupilas dilatadas, y tenía pastillas de hidrocodona en el bolsillo cuando fue entrevistado en el lugar del accidente automovilístico que sufrió la semana pasada en Florida, según un informe de la oficina del jefe policial publicado el martes.