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Autoridades del fútbol escocés condenan invasión de campo en Celtic-Hearts

GLASGOW, Escocia (AP) — Las autoridades del fútbol escocés afirman que “condenan rotundamente” la invasión del campo que siguió al gol de Celtic que aseguró el título en su emocionante duelo de la última jornada contra Hearts.

Aficionados del Celtic invaden la cancha al final del partido de fútbol de la Premiership escocesa contra el Heart of Midlothian en Glasgow, Escocia, el sábado 16 de mayo de 2026. (Andrew Milligan/PA vía AP)
Aficionados del Celtic invaden la cancha al final del partido de fútbol de la Premiership escocesa contra el Heart of Midlothian en Glasgow, Escocia, el sábado 16 de mayo de 2026. (Andrew Milligan/PA vía AP) AP

El gol de Callum Osmand en el octavo y último minuto del tiempo añadido selló una victoria 3-1 para Celtic el sábado y desató celebraciones desenfrenadas entre sus aficionados, con cientos de personas corriendo al césped y acercándose a los abatidos jugadores de Hearts.

Según informes, el capitán de Hearts, Lawrence Shankland, fue golpeado por un aficionado de Celtic cuando intentaba abandonar el campo, y el partido pareció terminar antes de que se jugara la totalidad del tiempo añadido.

La delegación de Hearts abandonó rápidamente Celtic Park y los jugadores aún vestían los uniformes de juego cuando se bajaron del autobús del equipo en su casa, Tynecastle Park. El club indicó que los “informes de graves abusos físicos y verbales hacia nuestros jugadores y personal” eran “profundamente perturbadores” y pidió que las autoridades del fútbol escocés adoptaran “la acción más enérgica posible”.

En un comunicado difundido el domingo, la Scottish Professional Football League (SPFL) señaló que estaba a la espera del informe de su delegado del partido sobre cualquier incidente específico que hubiera ocurrido.

“Pero, en cualquier caso, que los aficionados entren al terreno de juego bajo cualquier circunstancia es totalmente inaceptable”, manifestó el organismo, “y pone en riesgo a quienes participan y trabajan en un partido”.

La SPFL consideró necesario dejar claro que “antes de entregar el trofeo, el árbitro del partido nos informó de que el encuentro había terminado y no había sido suspendido”.

“El partido de ayer mostró lo mejor del fútbol escocés y el dramatismo y la emoción por los que, con razón, es famoso”, añadió el comunicado.

Celtic fue proclamado campeón por quinto año consecutivo y por decimocuarta vez en 15 temporadas, mientras que Hearts —líder durante mucho tiempo— se quedó sin su primer título de liga escocesa desde 1960.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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