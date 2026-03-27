Automotriz china BYD sufre primer caída de ganancias desde 2021, pese a liderar vehículos eléctricos

Visitantes observan un automóvil híbrido en una sala de exposición de BYD en Pekín, China, el jueves 26 de marzo de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan) AP

BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos, se ha estado expandiendo a mercados globales, incluidos Latinoamérica y Europa, donde, según analistas del sector automotor, los márgenes de ganancia suelen ser más altos que en China. También apuesta por mejoras tecnológicas de vanguardia para aumentar su atractivo, al anunciar una nueva y potente batería de carga rápida días antes de su informe de resultados.

Con la competencia dentro de China en niveles castigadores, los analistas prevén un camino difícil este año. Pero, como impulso para los fabricantes de vehículos eléctricos, el alza de los precios del petróleo y la gasolina debido a la guerra con Irán está empezando a reavivar el interés por la energía renovable.

Las ventas nacionales han venido disminuyendo recientemente para BYD, con sede en Shenzhen, que superó a Tesla en 2025 como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, al vender 2,26 millones de unidades el año pasado, un 28% más que un año antes. Tesla indicó que entregó 1,64 millones de vehículos, un 9% menos.

Los ingresos de la empresa china crecieron 3,5% hasta 804.000 millones de yuanes (116.000 millones de dólares) en 2025, otro récord, eclipsando los ingresos de Tesla en todo el año, de 94.800 millones de dólares.

Sin embargo, BYD señaló que su ganancia anual fue de 32.600 millones de yuanes (4.700 millones de dólares) el año pasado, un 19% menos que en 2024. La última vez que la empresa registró una caída de ganancias fue en 2021.

El grupo automotor chino ha reportado seis meses consecutivos de caída en las ventas. Las ventas totales en enero-febrero bajaron 36% interanual hasta 400.241 unidades, ya que el aumento de las ventas en el extranjero no compensó la persistente debilidad de la demanda interna.

“No pueden depender de los vehículos eléctricos del mercado masivo para ayudarles a mantener el mismo volumen que estaban vendiendo”, sostuvo Chris Liu, analista sénior del grupo asesor Omdia con sede en Shanghái.

Una feroz guerra de precios en China, el mayor mercado automotor del mundo, ha perjudicado la rentabilidad de BYD, y rivales como Geely Auto estaban ganando terreno a comienzos de 2026.

“También reconocemos que la competencia en la industria de los NEV (vehículos de nueva energía) ha alcanzado un punto álgido y está atravesando una brutal ‘fase de eliminación directa’”, escribió el presidente Wang Chuan-fu en su informe de resultados el viernes.

Los amplios subsidios gubernamentales destinados a alentar a los conductores chinos a pasarse a los vehículos eléctricos se han extendido, pero este año se han reducido, lo que presiona a los fabricantes.

Se espera que la guerra con Irán y el impacto energético global animen a más personas a cambiarse a los vehículos eléctricos, con empresas como BYD en posición de beneficiarse tanto en el mercado interno como en el exterior.

Las acciones de BYD que cotizan en Hong Kong han caído más de 20% en el último año, pero han estado subiendo en marzo.

Impulso a exportaciones, cambio de estrategia

Las mejoras tecnológicas significativas pueden ser la clave para recuperar mercados, según analistas. BYD lanzó a comienzos de marzo una nueva generación de la potente batería “blade” para vehículos eléctricos, que puede alcanzar una carga casi completa en nueve minutos.

También presentó nuevos modelos, como el nuevo SUV Datang equipado con sus tecnologías más recientes, que, de acuerdo con analistas automotrices de HSBC en una nota de investigación, podría “ayudar a BYD a recuperar cuota de mercado chino mediante el liderazgo tecnológico”.

En el extranjero, BYD planea seguir aumentando su cuota de mercado global para afinar sus ganancias.

Ha logrado avances en el Reino Unido, Brasil y Argentina, y apunta a vender alrededor de 1,3 millones de vehículos fuera de China en 2026, frente a cerca de 1,05 millones el año pasado.

Su estrategia de construir y ampliar fábricas en el extranjero también ayudará a impulsar el crecimiento de su mercado internacional, afirmó Claire Yuan, de S&P Global Ratings. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP