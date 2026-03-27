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Austria planea prohibir uso de redes sociales a menores de 14 años, sumándose a otros países

VIENA (AP) — La coalición gobernante de Austria anunció el viernes planes para prohibir el uso de redes sociales a usuarios de 14 años o menos, sumándose a otros países que están elaborando restricciones para los jóvenes.

ARCHIVO - Zoe Kent edita un video para redes sociales en la aplicación TikTok, el 20 de enero de 2025, en su granja en Bucyrus, Ohio. (Foto AP/Joshua A. Bickel, archivo)
ARCHIVO - Zoe Kent edita un video para redes sociales en la aplicación TikTok, el 20 de enero de 2025, en su granja en Bucyrus, Ohio. (Foto AP/Joshua A. Bickel, archivo) AP

Alexander Pröll, el funcionario de la oficina del canciller Christian Stocker responsable de digitalización, señaló que se redactará un proyecto de ley antes de finales de junio. Explicó que se utilizarán “métodos técnicamente modernos” de verificación de edad que permiten a los usuarios comprobar su edad respetando su privacidad.

Por el momento no queda claro cuándo entrará en vigor el plan para introducir una edad mínima, ya que necesitará la aprobación del Parlamento.

Australia tomó la delantera en 2024, al convertirse en el primer país en expulsar de las redes sociales a usuarios de 16 años o menos con la intención de protegerlos de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla. Una prohibición similar en Indonesia está prevista para que empiece a aplicarse el sábado.

En Europa, los legisladores en Francia aprobaron en enero un proyecto de ley que prohíbe las redes sociales para los menores de 15 años, allanando el camino para que la medida entre en vigor al inicio del próximo curso escolar en septiembre. España anunció el mes pasado planes para prohibir las redes sociales a los usuarios de 16 años o menos. Dinamarca anunció el otoño pasado un acuerdo para prohibir el acceso a los menores de 15 años. El gobierno británico indicó en enero que considerará prohibir a los adolescentes más jóvenes el uso de redes sociales.

La coalición centrista de tres partidos de Austria se suma ahora a esta tendencia.

“Hoy es un buen día para los niños de nuestro país”, afirmó el vicecanciller Andreas Babler en una conferencia de prensa. “En el futuro, protegeremos con determinación a los niños y a los jóvenes contra los efectos negativos de las plataformas de redes sociales”.

“Ya no nos quedaremos de brazos cruzados mientras estas plataformas vuelven adictos a nuestros niños y, a menudo, también los enferman”, sostuvo.

El gobierno austríaco planea acompañar la prohibición con un esfuerzo para reforzar en las escuelas la enseñanza sobre cómo usar los medios y cómo abordar la inteligencia artificial. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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