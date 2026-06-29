Australia y Vanuatu firman pacto que impide a China construir base militar

El primer ministro de Vanuatu, Jotham Napat, izquierda, y su homólogo australiano Anthony Albanese firman el acuerdo Nakamal en la sede del Parlamento en Canberra, el lunes 29 de junio de 2026. (Lukas Coch/AAP Image vía AP) AP

El primer ministro australiano Anthony Albanese firmó el llamado Acuerdo Nakamal con su homólogo de Vanuatu, Jotham Napat, en la capital australiana, nueve meses después que el gobierno vanuatense rechazara un borrador anterior. Vanuatu temía que el acuerdo limitara su capacidad para atraer inversión en infraestructura.

“Nuestro acuerdo refleja y confirma el papel de Australia como el socio económico, de seguridad y de desarrollo más grande y más integral de Vanuatu, una responsabilidad que nos tomamos en serio”, declaró Albanese a los periodistas.

Napat indicó que el pacto “reafirma nuestro compromiso compartido de continuar y fortalecer la asociación integral entre nuestros dos países, basada en el respeto mutuo, la confianza y nuestra visión común de un Pacífico pacífico, estable y próspero”.

Según el acuerdo, Vanuatu no permitirá ninguna base o infraestructura militar extranjera en su territorio y mantendrá su infraestructura crítica libre de militarización, interferencia extranjera o acceso no autorizado, indicó un comunicado del gobierno.

El acuerdo es uno de varios que Australia ha concretado o está negociando con vecinos regionales para evitar que China gane influencia en materia de seguridad en la región.

Vanuatu consultará con Australia cuando considere la participación de terceros en su infraestructura crítica, pero no existe poder de veto, como se propuso originalmente.

El gobierno de China expresó preocupación de que el acuerdo pudiera estar dirigido contra ellos.

“Esperamos que la cooperación entre los países pertinentes y los países insulares del Pacífico contribuya al desarrollo y la estabilidad de la región insular, no apunte contra ningún tercero ni se utilice como herramienta de rivalidad geopolítica”, destacó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Vanuatu se comprometió a priorizar la cooperación policial con los miembros del Foro de las Islas del Pacífico, un conjunto de 18 países y territorios que incluye a Australia. Pero el acuerdo no excluye a la policía china. China no tiene una presencia policial permanente en Vanuatu, pero personal policial chino visita con frecuencia la nación de 350.000 habitantes.

Vanuatu también acepta recurrir primero a Australia, Nueva Zelanda y Francia en respuesta a grandes desastres naturales.

Australia había propuesto proporcionar a Vanuatu 500 millones de dólares australianos (344 millones de dólares) durante una década, según los términos del acuerdo tal como se redactó originalmente.

Albanese dijo que el costo del acuerdo más reciente se hará público en diciembre.

Napat indicó que un acuerdo bilateral que Vanuatu negocia con China se revelará una vez que el pacto tenga “la autorización de Beijing”.

Napat ha descrito previamente el llamado Acuerdo Namele con China como un convenio de “cooperación integral para el desarrollo”. Afirmó que no se trata de un pacto de seguridad.

Vanuatu ha recibido grandes préstamos y ayuda de China para edificios, muelles y otra infraestructura.

“Actualmente, todavía no está firmado. Compartiremos el acuerdo (Namele). No hay nada que ocultar", sostuvo Napat. "Nuestro gobierno es transparente y estoy muy agradecido de que el primer ministro (Albanese) también me haya dado la autorización para compartir con ellos (China) el Acuerdo Nakamal”.

China no ha señalado si revelará los detalles del acuerdo, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores el lunes en Beijing.

Albanese fue notificado en septiembre del año pasado de que un borrador anterior del pacto había sido rechazado horas antes que fuera a volar a Vanuatu para la firma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP