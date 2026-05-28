Australia presenta una demanda récord de 1.400 millones contra 3M por "químicos eternos"

El fabricante de productos químicos de 3M se ven en un suburbio de Sydney, el jueves 28 de mayo de 2026. (AP Foto/Mark Baker) AP

La mayor reclamación de compensación presentada hasta ahora por el gobierno se refiere a la contaminación con sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, en 28 bases. Las PFAS, fabricadas por el ser humano, suelen denominarse “químicos eternos” porque no se descomponen de forma natural.

Australia presentó la demanda contra 3M Company y su filial 3M Australia ante el Tribunal Federal de Minnesota, donde tiene su sede la empresa.

“3M nunca ha fabricado PFAS en Australia y dejó de vender en Australia los productos en cuestión hace alrededor de dos décadas. A pesar de ello, el Departamento de Defensa (australiano) siguió utilizando espumas contra incendios que contenían PFAS durante casi dos décadas más”, afirmó la empresa.

Las PFAS se han utilizado desde la década de 1950 en productos domésticos e industriales que resisten el calor, las manchas, la grasa y el agua. La espuma contra incendios que contenía PFAS era eficaz contra incendios de combustible.

El Departamento australiano de Defensa advirtió a los residentes cerca de su base aérea de Richmond, en las afueras de Sydney, en 2018 que redujeran su consumo de pescado y huevos de producción local, después de que se encontraran PFAS en aguas subterráneas cercanas.

La fiscal general Michelle Rowland acusó el jueves a 3M de ocultar información sobre los riesgos ambientales que planteaba la espuma.

“La Mancomunidad (de Australia) reclama más de 2.000 millones de dólares australianos (1.400 millones de dólares) en daños y perjuicios para recuperar importantes gastos pasados y futuros incurridos al investigar y gestionar la contaminación derivada del almacenamiento y uso históricos de esta espuma”, declaró Rowland a los periodistas.

El ministro asistente de Defensa, Peter Khalil, indicó que su departamento ya había gastado 1.300 millones de dólares australianos (920 millones de dólares) en gestionar y mitigar los impactos ambientales de la espuma. El departamento había retirado 200.000 toneladas de tierra contaminada de las bases y trató 13.000 millones de litros (3.400 millones de galones) de agua contaminada, precisó Khalil.

“Estamos preparados para enfrentarnos a corporaciones poderosas cuando los australianos y las comunidades australianas se han visto afectados”, afirmó Khalil.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP