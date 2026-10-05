Australia investiga el pasado del copiloto de FlyDubai y otras noticias de Oriente Medio

Mientras tanto, Israel prohibió la entrada al país al líder del Partido Verde británico, y ministros de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía celebraron en Riad una reunión sobre un pacto trilateral de defensa.

Las agencias de seguridad australianas están investigando el tiempo que el piloto omaní pasó en Australia hace alrededor de una década, informó la Policía Federal Australiana.

El piloto de FlyDubai está detenido en Emiratos Árabes Unidos después de que presuntamente intentara tomar el control del avión con destino a Israel.

Un comunicado policial indicó el lunes que un equipo conjunto antiterrorista, que incluye a la policía federal y estatal y a la agencia de inteligencia interna de Australia, “está investigando los vínculos del hombre con Australia”.

La agencia policial de Nueva Zelanda también señaló que el copiloto había pasado tiempo en Nueva Zelanda y que las autoridades investigarían.

Los medios de comunicación han informado que se le concedió una visa de estudiante australiana en 2014 y que llegó a Australia para comenzar un curso universitario en 2015. Salió de Australia en 2017, y su visa fue cancelada en 2019 después de que las autoridades confirmaran que ya no estaba matriculado en el curso, según informaron los medios.

Israel prohíbe la entrada al jefe del Partido Verde británico tras voto para definir el sionismo como racismo

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, indicó a última hora del domingo que vetaría la entrada a Israel del líder del Partido Verde británico, Zack Polanski, y describió una resolución del partido como “un texto claramente antisemita”.

El Partido Verde aprobó una moción el domingo en su conferencia anual en Brighton, en la que se declaró “antisionista”. La resolución indicó que el sionismo será “tratado como cualquier otra forma de racismo” y que el partido apoyaba “un único Estado palestino democrático en toda la Palestina histórica, con Jerusalén como su capital”.

Los Verdes tienen apenas 5 escaños en el Parlamento británico, de 650 miembros. Polanski, que hacía campaña por el escaño en el Parlamento que ocupaba el ex primer ministro Keir Starmer, no participó en la votación. En un comunicado junto con legisladores verdes y sus adjuntos, afirmó que “no hay conflicto entre apoyar los derechos de los palestinos y los derechos del pueblo judío”.

Saar sostuvo que la resolución “legitima la lucha armada contra Israel”. Un comunicado anterior del Ministerio israelí de Exteriores también la condenó en duros términos y la calificó de mancha para el Reino Unido.

Ministros de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía se reúnen en Riad

Los ministros de Exteriores y de Defensa de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía mantenían conversaciones en Riad como parte de un acuerdo trilateral de cooperación en defensa, informaron funcionarios turcos y paquistaníes.

La reunión del Comité Estratégico Político y de Defensa, establecido en virtud del Acuerdo Conjunto de La Meca, se produce mientras el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí, ha anunciado una importante operación militar contra los rebeldes hutíes, apoyados por Irán y que avanzan a las afueras de una ciudad clave.

Pakistán indicó que los participantes debatirán los últimos acontecimientos regionales y revisarán la cooperación en curso en el marco del Acuerdo de La Meca, señaló el Ministerio de Exteriores de Pakistán.

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca el 7 de agosto, comprometiéndose a tratar un ataque armado contra cualquiera de ellos como un ataque contra los tres.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP